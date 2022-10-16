Eğitim Bir Sen'de yeniden Yaşlık

Eğitim Bir Sen Kocaeli Şubesi 7'inci olağan kongresi bugün Kocaeli Gençlik Merkezinde yapıldı. Toplam 162 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrenin divan başkanlığını Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla yaptı.

Kongrede toplam 162 delegeden135'i oy kullandı. Geçerli 134 oydan Şube Başkanı Şahin Yaşlık 131, Şube başkan yardımcılarından Halil İbrahim Alkan 125, Nevzat Aktaş 124, Akif Ahmet Avşar 123, Koray Turinay 127, Tayfun Eski 127, Orhan Duman ise129 oy aldı.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeniden şube başkanlığına seçilen Şahin Yaşlık; "Yaklaşık 45 gün süren bir Olağan Genel Kurul sürecimizi tamamlamış olduk. Demokrasi şölenimize katkı sağlayan tüm üyelerimize, ilçe temsilcilerimiz ile delegelerimize teşekkür ediyorum. Kasım ayı içerisinde de ilçe temsilcilerimizi belirleyeceğiz. Eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen çok sayıda sorun var. Genel merkezimiz ile birlikte hem genel problemlerin çözümüne hem de yerelde yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz. Seçimimizin şubemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

ÜST KURUL DELEGELERİ

Seçimde zorunlu organlar Disiplin ve Denetleme Kurulu ile 6 Üst Kurul Delegesi de belirlendi. Şahin Yaşlık, Fatih Öz, Lokman Yazıcı, Kamuran Öğcem, Murat Kaya ve Fazlı Yağmur üst kurul delegesi olarak seçildi.