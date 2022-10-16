Bağımsız aday Kaya listeyi deldi

Kocaeli Barosu 7'inci olağan genel kurulunda seçimler bugün gerçekleşti. Mehmet Gül ile Aysun Torun'un başkanlık için yarıştığı seçimlerde Mehmet Gül Odanın yeni başkanı seçildi. Gül, kullanılan 1824 oyun 1068 aldı. Rakibi Aysun Torun ise 545 oy alabildi. Oyların 211'i ise Geçersiz sayıldı.

YÖNETİME GİRDİ

Kocaeli Barosu’nun yeni yönetimi yapılan seçimle belli oldu. Seçimlerde 26 aday arasından 10 yönetim kurulu üyesi seçildi. Başkan seçilen Mehmet Gül yönetim listesinde 10 yönetim kurulu adayı çıkardı. Başkan Gül’ün listesinde yer alan Nuri Tan yönetim kuruluna seçilemezken bağımsız aday olarak yönetim kurulu adaylığını açıklayan Ümit Kaya listeyi delerek Kocaeli Barosu yönetimine girdi.

İŞTE KOCAELİ BAROSU’NUN YENİ YÖNETİMİ

Kocaeli Barosu’nun yeni yönetim kurulu belli oldu. Caner Karakadılar bin 234 oy, Tamer Ejderoğlu 872 oy, Ümit Kaya 809 oy, Fırat Kırımcı 802 oy, Nuriye Yılmaz 748 oy, Dilek İlhan Dalkıran 662 oy, Erhan Türkan 655 oy, İbrahim Akbaş 634, Çiğdem Koç 615, Emir Karakol 609 oy olarak Kocaeli Barosu’nun yeni yönetim kuruluna seçildi.