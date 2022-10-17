Mert Alkan, Bekirdere’yi zafere taşıdı! “2-1”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Bekirderespor ile Başiskele Damlarspor kritik bir maça çıktı. 1-1 devam eden mücadelenin 90+5. dakikasında ilimizin başarılı golcülerinden Mert Alkan müthiş bir gole imza attı ve sarı siyahlılara hayati değerde 3 puan kazandırdı.
İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta ilk gol Bekirdere’den geldi ve 18 yaşındaki Arda takımını öne geçirdi. 36’da ise Damlarspor penaltı golü ile karşılık verdi, ilk yarı 1-1 sona erdi. Heyecan fırtınası ikinci yarıda da devam etti. Maça 58. dakikada giren Mert Alkan 90+5’te mükemmel bir gole imza attı.
SIRADAKİ RAKİP DİLOVASI BELEDİYE
Savunmadan gönderilen uzun topa hareketlenen Mert Alkan rakibinden kurtardığı topu şık bir yanıltma hareketi ile kalecinin yanından filelere gönderdi. Elde ettiği galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşayan Bekirderespor 5. maç sonunda puanını 6’ya çıkardı. Bekirderespor sezonun altıncı maçında deplasmanda Dilovası Belediyespor’a konuk olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.