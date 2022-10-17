Kocaelispor U-16, kentlisi Darıca’yı yenerek başladı “4-1”

U-16 Bölgesel Gelişim Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Kocaelispor 16 takımı sezonun açılış maçında kentlisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. Vinsan Tesisleri’nde yağışlı havada oynanan maçı 4-1 kazanan yeşil siyahlılar sezona galibiyetle başladı.

SİNAN BAHAR’DAN DUBLE

Kocaelispor maçın ilk yarısını Emirhan Uzunyakup’un golü ile 1-0 önde tamamladı. Darıca ekibi ikinci yarının başında Mazlum’um golü ile skoru dengeledi. Baskılı futbolunu 1-1’den sonra da sürdüren Kocaelispor, Sinan Bahar’ın serbest vuruştan attığı golle 2-1 öne geçti. Günün etkili isimlerinden Sinan Bahar nefis bir golle skoru 3-1’e getirirken son anlarda Aras da fileleri havalandırarak skoru belirleyen isim oldu. “4-1”