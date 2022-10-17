Kocaelispor U-16, kentlisi Darıca’yı yenerek başladı “4-1”

U-16 Bölgesel Gelişim Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Kocaelispor 16 takımı sezonun açılış maçında kentlisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. Vinsan Tesisleri’nde yağışlı havada oynanan maçı 4-1 kazanan yeşil siyahlılar sezona galibiyetle başladı.
SİNAN BAHAR’DAN DUBLE
Kocaelispor maçın ilk yarısını Emirhan Uzunyakup’un golü ile 1-0 önde tamamladı. Darıca ekibi ikinci yarının başında Mazlum’um golü ile skoru dengeledi. Baskılı futbolunu 1-1’den sonra da sürdüren Kocaelispor, Sinan Bahar’ın serbest vuruştan attığı golle 2-1 öne geçti. Günün etkili isimlerinden Sinan Bahar nefis bir golle skoru 3-1’e getirirken son anlarda Aras da fileleri havalandırarak skoru belirleyen isim oldu. “4-1”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.