Kocaelispor U-14, Çekmece’den 13 gol çıkardı! “13-0”

U-14 Bölgesel Gelişim Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, sezonu Büyükçekmece Tepecik maçı ile açtı. İstanbullu rakibi karşısında rahat bir maç çıkaran yeşil siyahlılar mücadeleyi 13-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. Yunus İlgen’in öğrencileri 23 Ekim Pazar günü deplasmanda Düzcespor ile karşılaşacak ve mücadele saat 14.00’te başlayacak.