17 Eki 2022 - 09:32- Spor G: 17 Eki 2022 - 09:34

Kocaelispor U-14, Çekmece’den 13 gol çıkardı! “13-0”

Ali Köksal
Ali Köksal Tüm Haberleri
Kocaelispor U-14, Çekmece’den 13 gol çıkardı! “13-0” mask
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U-14 Bölgesel Gelişim Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, sezonu Büyükçekmece Tepecik maçı ile açtı. İstanbullu rakibi karşısında rahat bir maç çıkaran yeşil siyahlılar mücadeleyi 13-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. Yunus İlgen’in öğrencileri 23 Ekim Pazar günü deplasmanda Düzcespor ile karşılaşacak ve mücadele saat 14.00’te başlayacak.
# Kocaelispor

17 Eki 2022 - 09:32 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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