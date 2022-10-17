Kocaelispor U-15, 12 attı… Rakibi maçın ardından kutladı!

Kocaelispor U-15 takımı sezona kolay bir galibiyetle başladı. Yeşil siyahlılar, lisans sorunu yaşadığı için maça toplam 10 futbolcu ile gelebilen Büyükçekmece Tepecik’i 12-0 mağlup etti. Ekibimizin gollerini Emircan Dönmez (3),Melih Küçükkesin ve Mert Akyüz 2’şer, Halil İbrahim Turan, Serhan Anıl, Ensar Çapoğlu, Amed Tangüner, Yunus Emre Şengül ve Yiğit Gülümser attı.

İKİ ANTRENÖR DE “ÇOK ATMAYIN” DİYE UYARDI

14 yaş grubu antrenörü Yunus İlgen gibi 15 takımı antrenörü Gürcan Yazıcı maç esnasında futbolcularına baskı rakibe yapmaması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Olası durumda skor daha da dramatik bir hal alabilirdi. Her iki maçın ardından Büyükçekmeceli futbolcular maçın ardından tek sıra halinde dizildi ve Kocaelisporlu futbolcuları hem kutladı hem de futbolculara teşekkür etti. Kocaelispor – Büyükçekmece 15 yaş grubu maçın ardından birlikte fotoğraf verdi.