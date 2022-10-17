Kocaelispor U-15, 12 attı… Rakibi maçın ardından kutladı!

Kocaelispor U-15 takımı sezona kolay bir galibiyetle başladı. Yeşil siyahlılar, lisans sorunu yaşadığı için maça toplam 10 futbolcu ile gelebilen Büyükçekmece Tepecik’i 12-0 mağlup etti. Ekibimizin gollerini Emircan Dönmez (3),Melih Küçükkesin ve Mert Akyüz 2’şer, Halil İbrahim Turan, Serhan Anıl, Ensar Çapoğlu, Amed Tangüner, Yunus Emre Şengül ve Yiğit Gülümser attı.
İKİ ANTRENÖR DE “ÇOK ATMAYIN” DİYE UYARDI
14 yaş grubu antrenörü Yunus İlgen gibi 15 takımı antrenörü Gürcan Yazıcı maç esnasında futbolcularına baskı rakibe yapmaması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Olası durumda skor daha da dramatik bir hal alabilirdi. Her iki maçın ardından Büyükçekmeceli futbolcular maçın ardından tek sıra halinde dizildi ve Kocaelisporlu futbolcuları hem kutladı hem de futbolculara teşekkür etti. Kocaelispor – Büyükçekmece 15 yaş grubu maçın ardından birlikte fotoğraf verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.