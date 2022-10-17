Adamsın Arda!

Kocaelispor U-15 takımı Bölgesel Gelişim Ligi ilk maçında Büyükçekmece Tepecik’i farklı mağlup etti. İstanbul temsilcisi bazı futbolcuları ile ilgili lisans sorunu yaşaması üzerine İzmit’e 10 futbolcu ile gelebildi. Kocaelispor tarafı da sahaya 10 kişi çıkacağını belirtti. Kocaelispor’daki herkes doğal olarak ilk maçta oynamak isterken, Arda Özkan fedakarlık yaptı ve kendi isteği ile isminin kadrodan çıkarılmasını Antrenör Gürcan Yazıcı’dan rica etti.
HAKLI ALKIŞ
Kocaelispor U-15 Antrenörü Gürcan Yazıcı maç öncesi takıma “Rakibimiz buraya 10 futbolcu ile gelebildi. Biz de karşılarına 10 kişi çıkacağız. Takıma soruyorum. Aranızda fedakarlık yapmak isteyen var mı?” dedi. Soru üzerine Hisareynspor’dan Kocaelispor’a gelen yetenekli orta saha oyuncusu Arda Özkan, Yazıcı’ya kendisini kadrodan çıkarabileceğini söyledi. Gürcan Yazıcı da esami listesindeki 11’den Arda’yı sildi. Maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşları Arda’ya teşekkür etti ve başarılı futbolcuyu alkışladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.