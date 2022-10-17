Yeni hafta için sağanak ve serin hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yurdu etkisi altına alan yağışlı hava birkaç gün daha aralıklarla kendini göstermeye devam edecek. Hafta sonuna doğru sıcaklıklarda önemli bir düşüş görülecek. İstanbul’da bugün 20 derece dolaylarında olacak olan sıcaklık değerleri cuma günü 15 derecenin altına inecek.

BİRÇOK BÖLGE İÇİN UYARI GELDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli’nin kuzey kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.