Büyükakın: Daha fazla dünya için daha azıyla yetinelim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali, söyleşiler, paneller, atölyelerle dolu dolu geçen 3 günün ardından tamamlandı. “Daha azıyla daha çok dünya” temasıyla düzenlenen festivalde, dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması arayışı konuşuldu. 34 farklı alanda 80’i aşkın ileri dönüşüm atölyesi ve 9 atıksız ürünler sergisi gerçekleştirilen festivale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, akademisyenler, çok sayıda çevreci ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ’DEN DÜNYAYA YAYILACAK

Festivalin açılış gününde konuşan Bakan Kurum, Kocaeli’de çok güzel bir farkındalık hareketinin başladığını söyledi. Bakan Kurum, “Bu farkındalığı Kocaeli’den Türkiye’ye ve tüm dünyaya yayacağız. Daha az atıkla daha çok dünyayı konuşacağız” ifadelerini kullandı. Küresel ısınmaya dikkat çeken Bakan Kurum, “Şu an dünyamız 1.2 santigrat ısınmış durumda. Eğer önlem almazsak çocuklarımıza, geleceğimize yaşanabilir bir dünya bırakamayacağız. Nüfus artacak, ihtiyaçlar artacak, kuraklık artacak. Dolayısıyla biz kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle çalışmak zorundayız” dedi.

“DAHA AZIYLA DAHA İYİSİ MÜMKÜN”

Festivalde konuşan Başkan Büyükakın, dünyanın uyarıda bulunduğunu vurguladı. İnsanoğlunun dünyada emanetçi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, “Dünyamızı yıldan yıla adeta bir karanlığa doğru sürükledik. Denizlerimizi kirlettik, havamızı zehirledik. Peki, bu kötü sürüklenişe dur demek için çok mu geç kaldık? Daha azı ve daha iyisi her zaman mümkün” ifadelerini kullandı.

ASLINDA FARKINDALIK FESTİVALİ

Büyükşehir’in israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi gibi konulara ayrı bir önem verdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Festivali aslında bir farkındalık festivali. Dünya üzerindeki 7’den 77’ye herkesin yaşam biçiminin artık sürdürülebilir olmadığını fark ettirmek amaçlı bir festival. Şu anki üretim biçimimiz ve tüketim alışkanlığımızla dünyada bize sunulan imkandan 1.7 kat fazlasını harcıyoruz. Dünya nüfusu 2050 yılına gelindiğinde 9.6 milyara ulaşacak’’ bilgisini verdi

DÜNYA ÜRETTİĞİNDEN FAZLASINI TÜKETİYOR

‘’Biz böyle tüketmeye devam edersek 2050 yılında 3 kat büyük dünya lazım olacak’’ diyen Başkan Büyükakın, ‘’O zaman daha fazla dünya için daha azıyla yetinelim dedik. Üretirken, tüketirken, geri kazanırken evde çöpü ayrıştırmayla başlamalıyız. Bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz. Sürekli bilinç yerleştirme çalışması yapılmaz bundan sonra adım atılması lazım. Örneğin suyu kullanırken daha dikkatli olmak, gıda maddelerini kullanırken daha dikkatli olmak, israftan kaçınmak. Tasarruf miktarını yükseltmek konusunda adımların atılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

ÇOCUK GÖZÜYLE ÇÖP SORUNU

Festivalin ilk gününde Kocaeli Şehir Tiyatrosu, davetlilere bir sürpriz yaptı. Şehir Tiyatrosu dünyada örneklerine çok az rastlanan bir oyun hazırladı. Çöp Atlas adındaki oyunda birebir boyutlardaki kuklalarla dünyanın nasıl kirletildiği bir çocuğun gözünden anlatıldı.

GERİ DÖNÜŞÜM GÖSTERİSİ

Festivalin açılış programında ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif liderliğinde dikkat çekici bir geri dönüşüm gösterisi düzenlendi. Sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan Hanif, çalışmasını KO-MEK’teki eğitmenler ve kursiyerlerle birlikte hazırladı.

DOĞAN AKDOĞAN, MEHMET YALÇINKAYA, VAROL YAŞAROĞLU

Festivalde ünlü isimler sıfır atığı anlattı. TRT’ye hazırladığı Sıfır Atık Belgeseliyle dikkat çeken oyuncu ve televizyoncu Doğan Akdoğan, festivalin kurumsal yüzü oldu. Doğan Akdoğan ile ekranlarda hepimize yemek yapmayı sevdiren, özellikle atıksız mutfak konusunda atölyeler düzenleyen Şef Mehmet Yalçınkaya bir sohbet gerçekleştirdi. Yine aynı gün Geri Dönüşüm filmiyle en çok izlenenler arasına giren, çocukların çok sevdiği Kral Şakir’in yapımcısı Varol Yaşaroğlu da Kral Şakir Geri Dönüşüm filmi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi ve çocuklara yönelik atölye yaptı.

DERYA BAYKAL, LEMİ FİLOZOF, MÜFİT CAN SAÇINTI

Ünlü sanatçı Derya Baykal ise özellikle hanımlara yönelik evde ileri dönüşüm konusunda önemli ipuçları vereceği bir söyleşi yaptı. Baykal, söyleşisinde mini bir geri dönüşüm gösterisi sundu. Sanatçı eline aldığı eski bir tişörtü yaptığı bir-iki dikiş rötuşuyla şık bir omuz çantasına çevirdi. Sevilen sanatçı elde ettiği basit ama önemli dönüşümü, teatral yeteneğini kullanarak seyircisine sergiledi. Festivalde yine çocukların çok sevdiği Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof da çocuklarımızla “Kendin Yap” Atölyeleri gerçekleştirdi. Çocukların festivale ilgisi de görülmeye değerdi. 16 Ekim Pazar günü ise Mandıra Filozofu filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı ile Doğan Akdoğan atıksız bir yaşamının nasıl mümkün olacağını, minimal yaşamın şifrelerini katılımcılarla paylaştı.

KEMAL SAYAR: DAHA AZ TÜKETEREK DAHA MUTLU YAŞAMAK

Psikiyatrist-yazar Kemal Sayar da Büyükşehir’in düzenlediği Sıfır Atık Festivalinde ‘’Daha Az Tüketerek Daha Mutlu Yaşamak’’ konulu özel oturuma katıldı. Sayar, “Doğaya saygıyı kaybediyoruz. Doğayı bize bahşedilmiş bir emanet olarak görmek yerine yağmalanacak bir hammadde deposu gibi görüyoruz. Bu yüzden insan kaynakları tüketiyor. Bu da bizi ekolojik bir felakete yaklaştırıyor’’ dedi.

GENÇLER SIFIR ATIK KONUSUNU TARTIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde gençler daha azıyla daha çok dünyanın mümkün olup olmadığını tartıştı. ‘Ekonomik Kalkınma İçin Çevreden Fedakârlık Yapılabilir mi?’ temasıyla ele alınan münazarada her iki grubun birbirine karşı ürettiği argümanları seyirciler ilgiyle takip etti. Münazarayı gençlerle birlikte Başkan Büyükakın da ilgiyle takip etti. Münazarayı, çevreden fedakârlık yapılamayacağını savunan grup kazandı.

KUŞAKLAR ARASI ETKİLEŞİM

Daha yeşil, daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya için Türkiye’nin en çevreci festivalini düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atığı her yönüyle ele aldı. Bu kapsamda ‘Kuşaklararası etkileşim’ konulu özel oturumda konuşan 78 yaşındaki Rıfat Avcı ve 16 yaşındaki torunu Kaan Avcı, sıfır atık ile daha temiz bir dünyanın mümkün olacağını ifade etti.

“SIFIR ATIK MAVİ” PANELİ

Başkan Büyükakın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, UNDP Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Encümen, Bir Umut Marmara Belgeseli Yönetmeni Sibel Göloğlu, Doğa Gönüllüsü Yazar Güven İslamoğlu, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu katıldı. ‘Sıfır Atık Mavi’ konulu panelin sonunda konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli, gerçekleştireceğiniz projelerde sizin eviniz. Her ne istiyorsanız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bunun ev sahipliğini yapmaya hazırız ve bunu bilmenizi isteriz” dedi. Panel sonunda Başkan Büyükakın, konuşmacılara hediye verdi.