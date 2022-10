Gençler sıfır atık konusunu tartıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde gençler daha azıyla daha çok dünyanın mümkün olup olmadığını tartıştı. ‘Ekonomik Kalkınma İçin Çevreden Fedakarlık Yapılabilir Mi?’ temasıyla ele alınan münazarada her iki grubun birbirine karşı ürettiği argümanları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve seyirciler takip etti. ‘Gençler Sıfır Atık Konusunu Tartışıyor’ adlı oturumda üniversite öğrencisi gençler fikirlerini yarıştırdı. Boğaziçi, Galatasaray, Marmara, İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 8 öğrenci münazarada yer aldı. Takımlar kendi aralarında yarışırken fikirlerini en iyi savunan öğrenciler de ayrıca belirlendi. Münazarayı, çevreden fedakarlık yapılamayacağını savunan grup kazandı. Münazaraya katılan gençlere Başkan Tahir Büyükakın tarafından çeşitli hediyeler verildi. Gençleri münazara okullarına davet eden Başkan Büyükakın, "Müzakere okulunu Kocaeli’nin her köşesine yayalım. Gençlerimiz iyi birer münazaracı olsun. Biz her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.