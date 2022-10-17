KARMEK’te yeni sezon başladı

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Vatandaşların meslek edinmelerini sağlayan KARMEK kursları 32 noktada eğitime başladı. KARMEK kurslarında giyim, aşçılık, tezhip, müzik, bilgisayar, rölyef, resim, minyatür, geleneksel el sanatları, hat sanatı, filografi ve ahşap boyama olmak üzere 12 branşta eğitim veriliyor.