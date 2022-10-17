17 Eki 2022 - 10:29- Eğitim G: 17 Eki 2022 - 10:30

KARMEK’te yeni sezon başladı

Kartepe Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KARMEK) 2022-2023 yeni eğitim öğretim dönemi kayıtları başladı.
KARMEK’te yeni sezon başladı mask
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Vatandaşların meslek edinmelerini sağlayan KARMEK kursları 32 noktada eğitime başladı. KARMEK kurslarında giyim, aşçılık, tezhip, müzik, bilgisayar, rölyef, resim, minyatür, geleneksel el sanatları, hat sanatı, filografi ve ahşap boyama olmak üzere 12 branşta eğitim veriliyor.
# eğitim

17 Eki 2022 - 10:29 İHA Kocaeli- Eğitim

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