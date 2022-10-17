17 Eki 2022 - 15:00- Gündem G: 17 Eki 2022 - 15:02

DEVA’lı Bozkurt, Şahin’i annesinin mevlidinde yalnız bırakmadı

Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin’in bir süre önce vefat eden annesi Saliç Şahin için bir mevlit programı düzenlendi

DEVA’lı Bozkurt, Şahin’i annesinin mevlidinde yalnız bırakmadı mask
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CKocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin’in annesi Saliç Şahin, bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirmişti. Saliç Şahin için Gültepe Yunus Emre Cemevi’nde gerçekleşen mevlide DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt da katıldı. Bozkurt, daha önce de ziyaret ettiği Turan Şahin’e bir kez daha taziye dileklerini iletti. Konukları ile yakından ilgilenen Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin ise, mevlide katılan tüm dostlarına teşekkür etti.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Öte yandan düzenlenen mevlide katılanlar arasında Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak, Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği (KÖGYAR-DER) Başkanı Tugay Polat ve eşi Gülşen Polat, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Sudan, Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve KOTSİAD Genel Başkanı Erkan Gül ile Şahin ailesinin yakınları yer aldı.
# Büyükşehir Belediyesi, Kadın, chp, İyi Parti

17 Eki 2022 - 15:00 - Gündem

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