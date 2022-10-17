17 Eki 2022 - 15:01- Gündem G: 17 Eki 2022 - 15:02

İzmitli muhtarlar, Muhtarhane’ye kavuşuyor

Büyükşehir’den sosyal tesis isteyen muhtarlar taleplerine kavuşuyor. Muhtarhane’de incelemede bulunan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, tesisin muhtarlara hayırlı olmasını temenni etti

İzmitli muhtarlar, Muhtarhane’ye kavuşuyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi, muhtarlardan gelen talep doğrultusunda muhtarların hem işlerini takip edebilecekleri hem de sosyal alan alarak kullanabilecekleri ‘Muhtarhane’yi hizmete sunuyor. Muhtarhane’de incelemede bulunan Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, muhtar dernek başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

“EMEKLERİ BÜYÜK”

Muhtarların halka en yakın yerel yönetim birimi olduğunu hatırlatan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, “Belediyeler ve vatandaşlarımız arasında mekik dokuyan muhtarlarımız birçok hizmetin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu bakımdan yapılan hizmetlerde kendilerinin emeği büyük. İstedik ki işlerini yapabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir mekan olsun. Muhtarhane’yi de bu amaçla yaptık. Yakın zamanda hizmete girecek tesisimiz muhtarlarımıza hayır olsun” dedi.

BALIKÇI RESTORANININ YERİNE GELECEK

Geçtiğimiz aylarda sözleşmesi sona eren İzmit 2 nolu balıkçı restoran tadilattan geçirilerek yeni bir konsept ile muhtarların hizmetine sunulacak. Muhtarhane 350 metrekare kapalı ve 320 metrekare açık alana sahip. Projede kapalı alan 160 metrekarelik barista ve oturma alanı, 190 metrekarelik alanda; toplantı odası, idari ofis, mescid, mutfak, personel giyinme odaları ve depo bölümleri bulunuyor. İç kapasitesi 70, dış mekân ise 60 olmak üzere toplam 130 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Muhtarhane’de 4 personel hizmet verecek.

# Büyükşehir Belediyesi

17 Eki 2022 - 15:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.111.727 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tavşancıl turizm merkezi olacak mask
Tavşancıl turizm merkezi olacak
“Her proje bu kentin geleceğine yatırımdır” mask
“Her proje bu kentin geleceğine yatırımdır”
Aygün gençlerle buluştu   mask
Aygün gençlerle buluştu  
Aygün’den SGK İl Müdürü Ünlü’ye ziyaret mask
Aygün’den SGK İl Müdürü Ünlü’ye ziyaret
Söğüt, hemşerilerine ‘geçmiş olsun’a gitti   mask
Söğüt, hemşerilerine ‘geçmiş olsun’a gitti  
İzmitli muhtarlar, Muhtarhane’ye kavuşuyor mask
İzmitli muhtarlar, Muhtarhane’ye kavuşuyor
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL