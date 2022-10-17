İzmitli muhtarlar, Muhtarhane’ye kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi, muhtarlardan gelen talep doğrultusunda muhtarların hem işlerini takip edebilecekleri hem de sosyal alan alarak kullanabilecekleri ‘Muhtarhane’yi hizmete sunuyor. Muhtarhane’de incelemede bulunan Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, muhtar dernek başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

“EMEKLERİ BÜYÜK”

Muhtarların halka en yakın yerel yönetim birimi olduğunu hatırlatan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, “Belediyeler ve vatandaşlarımız arasında mekik dokuyan muhtarlarımız birçok hizmetin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu bakımdan yapılan hizmetlerde kendilerinin emeği büyük. İstedik ki işlerini yapabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir mekan olsun. Muhtarhane’yi de bu amaçla yaptık. Yakın zamanda hizmete girecek tesisimiz muhtarlarımıza hayır olsun” dedi.

BALIKÇI RESTORANININ YERİNE GELECEK

Geçtiğimiz aylarda sözleşmesi sona eren İzmit 2 nolu balıkçı restoran tadilattan geçirilerek yeni bir konsept ile muhtarların hizmetine sunulacak. Muhtarhane 350 metrekare kapalı ve 320 metrekare açık alana sahip. Projede kapalı alan 160 metrekarelik barista ve oturma alanı, 190 metrekarelik alanda; toplantı odası, idari ofis, mescid, mutfak, personel giyinme odaları ve depo bölümleri bulunuyor. İç kapasitesi 70, dış mekân ise 60 olmak üzere toplam 130 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Muhtarhane’de 4 personel hizmet verecek.