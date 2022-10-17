Dekan Sertbaş, İzmit Belediyesi’ni ağırladı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, geçtiğimiz ay KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Kürşad Yıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Spor İşleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Necati Akkuzu ve Rekreasyon Uzmanı Erdem Çakır’ın da eşlik ettiği ziyarette, kurumlar arası görüşmelerin daha sık yapılarak karşılıklı projelerin geliştirilmesi adına fikir alışverişi yapıldı.