İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, geçtiğimiz ay KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Kürşad Yıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Spor İşleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Necati Akkuzu ve Rekreasyon Uzmanı Erdem Çakır’ın da eşlik ettiği ziyarette, kurumlar arası görüşmelerin daha sık yapılarak karşılıklı projelerin geliştirilmesi adına fikir alışverişi yapıldı.
17 Eki 2022 - 15:01- Gündem Güncelleme: 17 Eki 2022 - 15:02
Dekan Sertbaş, İzmit Belediyesi’ni ağırladı
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Kürşad Sertbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.