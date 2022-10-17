17 Eki 2022 - 15:02- Gündem G: 17 Eki 2022 - 15:03

Aygün’den SGK İl Müdürü Ünlü’ye ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli SGK İl Müdürü olarak göreve başlayan İsmail Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Aygün’den SGK İl Müdürü Ünlü’ye ziyaret mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çeşitli temaslarda bulunmaya devam ediyor. Başkan Aygün, son olarak Kocaeli SGK İl Müdürlüğü’ne atanan İsmail Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette kurum bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişi gerçekleşirken Başkan Aygün, SGK İl Müdürü Ünlü’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi. Ünlü de Başkan Aygün’e nazik ziyareti ve güzel temennileri için teşekkür etti.

17 Eki 2022 - 15:02 - Gündem

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