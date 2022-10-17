17 Eki 2022 - 15:02- Gündem G: 17 Eki 2022 - 15:03

Söğüt, hemşerilerine ‘geçmiş olsun’a gitti  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yaşayan ve rahatsızlıkları dolayısıyla hastanede tedavi gören Körfezli vatandaşları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti

Söğüt, hemşerilerine ‘geçmiş olsun’a gitti   mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yaşayan ve rahatsızlıkları dolayısıyla hastanede tedavi gören Körfezli vatandaşları ziyaret etti. Son olarak Hacı Asker Bozkurt ve Mikail Kara’yı da hastanede ziyaret eden Başkan Söğüt, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Söğüt’e AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna da eşlik etti. Hem geçmiş olsun dileklerini ileten hem de yakınları ile görüşen Söğüt, “İyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız. Bugün de hastanede tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim en kısa zamanda tüm hastalarımıza şifa versin inşallah” dedi.

 
# AKP

17 Eki 2022 - 15:02 - Gündem

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