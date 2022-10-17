Söğüt, hemşerilerine ‘geçmiş olsun’a gitti  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yaşayan ve rahatsızlıkları dolayısıyla hastanede tedavi gören Körfezli vatandaşları ziyaret etti. Son olarak Hacı Asker Bozkurt ve Mikail Kara’yı da hastanede ziyaret eden Başkan Söğüt, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Söğüt’e AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna da eşlik etti. Hem geçmiş olsun dileklerini ileten hem de yakınları ile görüşen Söğüt, “İyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız. Bugün de hastanede tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim en kısa zamanda tüm hastalarımıza şifa versin inşallah” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.