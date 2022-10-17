İlk 9 ayda otomotiv üretimi ve ihracatı arttı

2022 yılının ilk dokuz ayında (Ocak-Eylül) toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 2 oranında artarken otomobil ihracatı yüzde 1 geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 996 bin 926 adedi buldu. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 33 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında arttı. 2021 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 2 ağır ticari araç pazarı yüzde 22 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı. Yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 daralarak 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti.

OTOMOBİL ÜRETİMİ

Eylül ayında bir önceki yıla göre toplam otomotiv üretimi yüzde 20,5, otomobil üretimi de yüzde 25,9 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 oranında artarken, otomobil ihracatı yüzde 1 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 687 bin 966 adet, otomobil ihracatı ise 396 bin 604 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 geriledi ve 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 daralarak 399 bin 224 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 85, otobüs-midibüs grubunda yüzde 36 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV İHRACATI

Ocak-Eylül döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 687 bin 966 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 13 bin 331 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 22,6 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 18 artarak 21,3 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 8 oranında arttı.

TOPLAM PAZAR DÜZEYİ

Yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 daralarak 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 oranında daraldı ve 399 bin 244 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 2, ağır ticari araç pazarı yüzde 22 artarken , hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı. büyüdü. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 14 azalırken, yerli hafif ticari araç yüzde 9 oranında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 59 olarak gerçekleşti. (Milliyet)