Kızılay’da vatandaşlar, tanıtım tırında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan örnek daireleri sanal gerçeklik gözlüğü ile gezdi. TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç burada yaptığı konuşmada, “Bu tanıtım tırımızda vatandaşlarımızın proje çerçevesinde merak ettiği tüm sorular idaremiz personeli tarafından tüm titizlikle cevaplanacak. Daha önce idaremiz tarafından yapımı tamamlanan örnek dairemiz, sanal gerçeklik gözlüğü ile vatandaşlarımıza gezdirilecek. Tırımız 14 Ekim’de Ankara Kızılay Meydanı’nda görevine başladı, Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimize gidecek” dedi.
17 Eki 2022 - 15:04- Ekonomi Güncelleme: 17 Eki 2022 - 15:05
Sosyal konuta tanıtım tırı
Sosyal konut projesi ‘İlk Evim İlk İş Yerim’i tanıtmak ve vatandaşların sorularına cevap vermek amacıyla yolculuğuna Ankara’dan başlayacak ve 12 Kasım’a kadar 17 ili gezecek olan tanıtım tırı hazırlandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.