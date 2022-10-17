Sosyal konuta tanıtım tırı

Kızılay’da vatandaşlar, tanıtım tırında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan örnek daireleri sanal gerçeklik gözlüğü ile gezdi. TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç burada yaptığı konuşmada, “Bu tanıtım tırımızda vatandaşlarımızın proje çerçevesinde merak ettiği tüm sorular idaremiz personeli tarafından tüm titizlikle cevaplanacak. Daha önce idaremiz tarafından yapımı tamamlanan örnek dairemiz, sanal gerçeklik gözlüğü ile vatandaşlarımıza gezdirilecek. Tırımız 14 Ekim’de Ankara Kızılay Meydanı’nda görevine başladı, Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimize gidecek” dedi.