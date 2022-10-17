17 Eki 2022 - 15:04- Ekonomi G: 17 Eki 2022 - 15:05

Sosyal konuta tanıtım tırı

Sosyal konut projesi ‘İlk Evim İlk İş Yerim’i tanıtmak ve vatandaşların sorularına cevap vermek amacıyla yolculuğuna Ankara’dan başlayacak ve 12 Kasım’a kadar 17 ili gezecek olan tanıtım tırı hazırlandı  

Sosyal konuta tanıtım tırı mask

Kızılay’da vatandaşlar, tanıtım tırında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan örnek daireleri sanal gerçeklik gözlüğü ile gezdi. TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç burada yaptığı konuşmada, “Bu tanıtım tırımızda vatandaşlarımızın proje çerçevesinde merak ettiği tüm sorular idaremiz personeli tarafından tüm titizlikle cevaplanacak. Daha önce idaremiz tarafından yapımı tamamlanan örnek dairemiz, sanal gerçeklik gözlüğü ile vatandaşlarımıza gezdirilecek. Tırımız 14 Ekim’de Ankara Kızılay Meydanı’nda görevine başladı, Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimize gidecek” dedi.
# Vatandaşlar, Zonguldak, Ankara, KONUT, Kırşehir

17 Eki 2022 - 15:04 - Ekonomi

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