İnşaat maliyetleri yükseldi yaşam alanları küçülüyor  

Çeşitli mobil ev ve karavan modellerinin sergileneceği Tiny Home Show Modüler Mobil Prefabrik Ev ve Yapıları Fuarı, 19-23 Ekim 2022 tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında 5 gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyarete açık olacak. Fuar organizatörü Birleşik Fuar Yapım Anonim Şirketi (BİFAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Çetin, “İnşaat maliyetleri yükseldi, konut pahalı, yaşam alanları gün geçtikçe küçülürken insanlık buna adapte oluyor. Gelecekte ekolojik ve ekonomik mobil yaşam çok fazla yaygınlaşacak inancındayız.” dedi.
EN PRESTİJLİ FİRMALAR
Çetin, sektörün gelişimi açısından fuarın önemini vurgulayarak “Modüler, mobil ev sektörünün en prestijli firmalarını ve üreticilerini bir araya getiriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından yatırımcılara, proje sahiplerine, işletmelere, mimarlara, müteahhitlere en son teknoloji ve tasarım küçük ev çözümleri sunulan Tiny Home Show fuarı, eş zamanlı olarak organize edilecek etkinlik, seminer ve eğitimlerle sektörün buluşma noktası olacak. Dünya genelinde yaklaşık 144 milyar doların üzerindeki mobil ev ve karavan pazarında artık 60’dan fazla ülkeye ihracat yapan yerli firmalarımız var. Pazarda ağırlığımız gün geçtikçe artıyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.