17 Eki 2022 - 15:05- Ekonomi G: 17 Eki 2022 - 15:07

Karasu Limanı 8.1 milyar euroluk ticaret hacmi oluşturdu  

Türkiye’nin Karadeniz’e açılan en yeni limanı olan IC Karasu Limanı, Türkiye’nin ekonomik büyümesine olan katkısını, her geçen gün artırıyor.

Karasu Limanı 8.1 milyar euroluk ticaret hacmi oluşturdu   mask

IC Karasu Limanı, 2017 yılında açıldığı günden bu yana oluşturduğu ticaret hacmi ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Karadeniz’in en yeni ticaret merkezi olan IC Karasu Limanı’na yanaşan gemilerin sayısı bin 755’e ulaşırken, toplam ticaret hacmi de 8.1 milyar euro oldu. IC Karasu Liman Müdürü Gökçen Erdem, IC Karasu Limanı’nın Türkiye’nin Karadeniz’e açılan en önemli ticaret kapılarından biri olduğunu belirtti.

TEDARİK ZİNCİRİ

Erdem, “Pandemi sırasında ve sonrasında dünyada yaşanan lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili darboğazların da net bir şekilde gösterdiği gibi, modern limanlar ülkelerin dış dünya ile bağlantılarında son derece önemli bir konuma sahip. Ocak 2017’de ilk geminin ziyareti ile faaliyete başlayan ve hizmetlerini kesintisiz ve sürekli büyüterek geliştiren IC Karasu Limanı, Türkiye’nin Karadeniz’e açılan en önemli ticaret kapılarından biri olarak ülkemiz için çok önemli hizmetler sunuyor” dedi.
# türkiye

17 Eki 2022 - 15:05 - Ekonomi

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