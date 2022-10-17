17 Eki 2022 - 15:06- Ekonomi G: 17 Eki 2022 - 15:07

Sosyal konut kurası kasım ayı başında

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesinde kura çekiminin başvuraların bitmesinden bir hafta sonra yapılacağını açıkladı  

Sosyal konut kurası kasım ayı başında mask

A Para’da konuyla ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesine başvuruların 31 Ekim’de sona ereceğini hatırlattı. Bulut, hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura çekiminin, başvuruların bitmesinden sonraki hafta gerçekleştirileceğini, kura çekimi sonrasında kurada çıkmayanlara başvuru bedellerinin iade edileceğini anlattı.
# KONUT

17 Eki 2022 - 15:06 - Ekonomi

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