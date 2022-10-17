17 Eki 2022 - 15:07- Gündem G: 17 Eki 2022 - 15:09

Aygün gençlerle buluştu  

Derince Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ‘Tecrübe Konuşuyor’ konulu programda gençlerle bir araya gelen Başkan Aygün, başta Gençlik ve Spor Merkezleri olmak üzere ilçede hizmete sundukları projeleri paylaştı  

Aygün gençlerle buluştu   mask
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Derince Gençlik Merkezi düzenlediği etkinliklerle adından söz ettiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanarak kullanıma sunulan Derince Gençlik Merkezi, Fatih Sultan Mahallesi’nde yer alıyor. Bünyesinde amatör branşlara ev sahipliği yapan spor salonu, konferans salonu, çok amaçlı salon, kütüphane ve kafeterya gibi çeşitli donatılara sahip olan Gençlik Merkezi, ilçe gençliğine en güzel şekilde hizmet veriyor.

 

TECRÜBE KONUŞUYOR

 

Gençliğe yönelik projelere daima önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de Derince Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ‘Tecrübe Konuşuyor’ konulu programa katılarak burada öğrencilerle bir araya geldi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımıyla gerçekleşen programda Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Derince Gençlik Merkezi Sevgi Lordoğlu ve öğrenciler de hazır bulundu.

 

4 ÖNEMLİ KALICI ESER

Gençlik ve Spor Merkezleri projeleri başta olmak üzere ilçede hizmete sunulan eser ve projelerin konuşulduğu programda Başkan Aygün, gençliğe yönelik çalışmalara her zaman öncelik verdiklerini belirtti. Üç buçuk yıllık hizmet sürecinde Derince’ye 4 Gençlik ve Spor Merkezi kazandırdıklarını belirten Başkan Aygün, “Bizi en çok heyecanlandıran, en çok mutlu eden projelerimiz çocuklarımız ve gençlerimize yönelik çalışmalarımız oluyor” dedi. Gençlerin talep ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Aygün, tesisleşme hamlesinin devam edeceğini de müjdeledi.

 

# Amatör

17 Eki 2022 - 15:07 - Gündem

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