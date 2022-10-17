17 Eki 2022 - 15:08- Gündem G: 17 Eki 2022 - 15:09

“Her proje bu kentin geleceğine yatırımdır”

“Körfez’in her noktasını ilmek ilmek dokuyoruz” diyen Başkan Şener Söğüt, “Hayata geçirdiğimiz her bir proje, bu kentin geleceğine de birer yatırımdır” dedi

“Her proje bu kentin geleceğine yatırımdır” mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, saha çalışmaları ve proje incelemeleri sırasında bölgedeki vatandaşlarla da bir araya geliyor, onları dinleyerek hasbıhal ediyor. Başkan Söğüt bu kapsamda da son olarak Yeniyalı Mahallesi’ndeydi. Yeniyalı Merkez Camii’nde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Söğüt,” Sizlerin talepleri bizler için önemli. O yüzden sürekli vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbıhal ediyoruz. Bizler Körfez’in dört bir yanını bölgelerin ihtiyaçlarına göre adeta ilmek ilmek dokuyoruz. Eğitimden spora, tarımdan alt ve üst yapı yatırımlarına kadar önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Yaptığımız projelerin hepsi sizlerin geleceği, geleceğimiz olan gençlerimizin refahı için” dedi.

17 Eki 2022 - 15:08 - Gündem

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