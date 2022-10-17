Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, saha çalışmaları ve proje incelemeleri sırasında bölgedeki vatandaşlarla da bir araya geliyor, onları dinleyerek hasbıhal ediyor. Başkan Söğüt bu kapsamda da son olarak Yeniyalı Mahallesi’ndeydi. Yeniyalı Merkez Camii’nde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Söğüt,” Sizlerin talepleri bizler için önemli. O yüzden sürekli vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbıhal ediyoruz. Bizler Körfez’in dört bir yanını bölgelerin ihtiyaçlarına göre adeta ilmek ilmek dokuyoruz. Eğitimden spora, tarımdan alt ve üst yapı yatırımlarına kadar önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Yaptığımız projelerin hepsi sizlerin geleceği, geleceğimiz olan gençlerimizin refahı için” dedi.
17 Eki 2022 - 15:08- Gündem Güncelleme: 17 Eki 2022 - 15:09
“Her proje bu kentin geleceğine yatırımdır”
“Körfez’in her noktasını ilmek ilmek dokuyoruz” diyen Başkan Şener Söğüt, “Hayata geçirdiğimiz her bir proje, bu kentin geleceğine de birer yatırımdır” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.