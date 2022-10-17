Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Eylül ayında bütçe gelirleri 206.94 milyar TL, bütçe giderleri 285.57 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış oranının yüzde 101.8 ile enflasyon üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Gelirlerdeki artış oranı ise yüzde 75.5 oldu. Dolayısıyla bütçe eylül ayında 78.63 milyar TL açık verdi. Ocak-eylül dönemi bütçe açığı ise 45.5 milyar TL oldu” dedi.

ALT KALEMLERE İLİŞKİN…

Zeytinoğlu gelir ve giderler alt kalemlerine ilişkin açıklamasında, “Bütçe gelirleri kapsamında; vergi gelirleri eylül ayında 173.46 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81.4 arttı. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 68.4’lük, dahilde alınan KDV’de yüzde 46.6’lık, ÖTV’de yüzde 105.9’luk artışlar olduğunu görüyoruz. Yine ithalat artışına bağlı olarak, ithalden alınan KDV’de de yüzde 161.6’lık artış var. Giderler tarafında ise ağırlıklı olarak cari transferler, mal ve hizmet alım giderleri ile borç verme kalemlerinde olduğu görülüyor” dedi. Denk bütçenin önemine değinen Zeytinoğlu, bu durumda sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına ulaşılabileceğini ifade etti.