17 Eki 2022 - 15:39- Ekonomi G: 17 Eki 2022 - 15:40

Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu

Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Eylül ayında bütçe gelirleri 206.94 milyar TL, bütçe giderleri 285.57 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış oranının yüzde 101.8 ile enflasyon üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Gelirlerdeki artış oranı ise yüzde 75.5 oldu. Dolayısıyla bütçe eylül ayında 78.63 milyar TL açık verdi. Ocak-eylül dönemi bütçe açığı ise 45.5 milyar TL oldu” dedi.

ALT KALEMLERE İLİŞKİN…

Zeytinoğlu gelir ve giderler alt kalemlerine ilişkin açıklamasında, “Bütçe gelirleri kapsamında; vergi gelirleri eylül ayında 173.46 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81.4 arttı. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 68.4’lük, dahilde alınan KDV’de yüzde 46.6’lık, ÖTV’de yüzde 105.9’luk artışlar olduğunu görüyoruz. Yine ithalat artışına bağlı olarak, ithalden alınan KDV’de de yüzde 161.6’lık artış var. Giderler tarafında ise ağırlıklı olarak cari transferler, mal ve hizmet alım giderleri ile borç verme kalemlerinde olduğu görülüyor” dedi. Denk bütçenin önemine değinen Zeytinoğlu, bu durumda sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına ulaşılabileceğini ifade etti.

17 Eki 2022 - 15:39 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.111.727 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi
Sosyal konut kurası kasım ayı başında mask
Sosyal konut kurası kasım ayı başında
İnşaat son çeyreğe yavaşlayarak girdi mask
İnşaat son çeyreğe yavaşlayarak girdi
Karasu Limanı 8.1 milyar euroluk ticaret hacmi oluşturdu   mask
Karasu Limanı 8.1 milyar euroluk ticaret hacmi oluşturdu  
Sosyal konuta tanıtım tırı mask
Sosyal konuta tanıtım tırı
İnşaat maliyetleri yükseldi yaşam alanları küçülüyor   mask
İnşaat maliyetleri yükseldi yaşam alanları küçülüyor  
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL