Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kocaeli Karate Şampiyonası, Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakalara Başiskele Belediyespor Kulübü de katıldı. Başiskele, 550 sporcunun katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kocaeli Karate Şampiyonası’nda 25 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. Başiskele Belediyespor Kulübü sporcuları, büyük çekişmeye sahne olan turnuvada 6 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.
17 Eki 2022 - 15:43- Spor Güncelleme: 17 Eki 2022 - 15:44
Başiskele Belediyespor Darıca’da madalyaları topladı
Darıca’da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kocaeli Karate Şampiyonası müsabakalarına katılan Başiskele Belediyespor Kulübü, 6 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.