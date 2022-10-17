Başiskele Belediyespor Darıca’da madalyaları topladı

Haber albümü için resme tıklayın

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kocaeli Karate Şampiyonası, Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakalara Başiskele Belediyespor Kulübü de katıldı. Başiskele, 550 sporcunun katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kocaeli Karate Şampiyonası’nda 25 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. Başiskele Belediyespor Kulübü sporcuları, büyük çekişmeye sahne olan turnuvada 6 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.