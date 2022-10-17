Körfez D-100 Karayolu üzerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Seyir halindeki 41 AGS 053 plakalı kamyon ile plakası alınamayan bir başka kamyon, trafikte otomobil sürücüsü ile tartıştı. Yağan yağmura aldırış etmeyen iki kamyon şoförü, adeta trafikte terör estirdi. İçinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önü sürekli kesilmek istendi. Otomobilin geçişine de izin vermeyen iki kamyon şoförü, araçlarını otomobilin üzerine sürerek adeta kazaya davetiye çıkardı. Otomobil sürücüsünün kendini başka bir şeride attığı anlarda kamyon şoförleri, önce sıkıştırıp sonra önüne kırarak durmasını istedi. Kamyon şoförlerinden biri otomobil sürücüsüne, “Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size” tehdidinde bulundu. Otomobildeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trafiği tehlikeye düşüren iki kamyonun yaptıkları saniye saniye kameralara yansıdı. Trafikte o anları görenler ise şaşkına döndü.
17 Eki 2022 - 15:45- Asayiş Güncelleme: 17 Eki 2022 - 15:46
Akıllara durgunluk veren trafik terörü: “Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size”
Kocaeli’de iki kamyon, trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünün durması için adeta terör estirdi. İçinde yolcu bulunan otomobili sıkıştırıp direksiyonu önüne kıran kamyon sürücüleri, “Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size” tehdidinde bulundu. O anlar otomobildeki vatandaşlar tarafından kameraya kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murti - Görüntüler ilgili merciilerce incelenip gereken ne ise hemen yapılmalı! Yollar kimsenin babasının mali değil! Kendinden küçük araca trafikte 2 kamyonun bunu bilerek organize sekilde yapması hem o araç içindekilerin hemde diğer araç sürücülerinin hayatlarini tehlikeye atmışlardır! Altındaki kamyonları bir silah gibi kullanmis oldukları aşikârdır. Durum buna göre değerlendirilmeli!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.