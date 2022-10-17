Büyükşehir meclisi 10 dakikada bitti! Kocaeli Başsavcılığı anlaşmazlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı ikinci bileşimi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 21 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. Meclis toplantısının 11, 12, 13 ve 14’üncü gündem maddelerinde İzmit Belediyesi, Karamürsel Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Gölcük Belediyesinin ek ödenekleri görüşüldü. Meclis toplantısında Bartın Maden Faciasında hayatını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Fatiha okundu.

TOPLAM 431 MİLYON EK BÜTÇE

Ek talepler gereği İzmit Belediyesi 340 milyon TL, Karamürsel Belediyesi 12 milyon 200 bin TL, Körfez Belediyesi 30 milyon TL, Gölcük Belediyesi 49 milyon TL olmak üzere toplam 431 milyon 200 bin TL ek bütçe talebinde bulunuldu. İzmit, Karamürsel ve Gölcük Belediyesinin ek bütçe talepleri oy birliği ile meclisten geçerken Körfez Belediyesinin ek bütçe talebi ilçe meclisinde şerh konulması nedeni ile oy çokluğu ile meclisten geçti.

BAŞSAVCILIK İLE PROTOKOL

Meclis gündeminin 15’inci gündem maddesinde ise Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol yapılması için Başkan’a yetki verildi. İmzalanacak protokol gereği Büyükşehir Belediyesi, Aile Çocuk ve Diğer mahkemeler ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına gelen sosyal inceleme taleplerini yerine getirmesi ve tarafların evlerinde yapılacak incelemelerde kullanması için araç temini sağlayacak. Söz konusu madde kısa süreli anlaşmazlığa neden oldu. Maddenin Gebze bölgesindeki adliyeleri kapsayıp kapsamadığı konusunda AKP grubu arasında fikir ayrılığı yaşandı.

“GEBZE SAVCILIĞI ANLAŞMAZLIĞI”

Madde ile ilgili konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz maddeye Gebze Bölgesindeki adliyelerin de dahil edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Diğer adliler de aynı talepler ile karşı karşıya. Bu protokolün diğer adliyeleri de kapsamasını talep ediyoruz. Her ilçe için bu talepte bulunuldu” ifadelerini kullandı. Madde ile ilgili söz alan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ise Başsavcılıklardan talep gelmesi gerektiğini vurgulayarak, “Talep gelmesi gerekiyor. Biz söylersek tersten gitmiş oluruz. Talimat vermiş gibi oluruz. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının bir talebi var. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının bize bir talebi olmadı” dedi.

GEBZE BÖLGESİ SONRAKİ AY

Madde ile ilgili söz alan Gölcük Belediye Başkanı Avukat Ali Yıldırım Sezer Kocaeli Başsavcılığının 12 ilçenin tamamını kapsadığını ifade etti. Başkan Büyükakın ise Kocaeli Başsavcılığını tüm ilçeleri kapsamadığını Gebze Bölgesinin ayrı bir yönetim olduğunu söyledi. Büyükakın Gebze bölgesi ile protokol imzalanması için bir sonraki ayı işaret etmesi sonrası madde oy birliği ile meclisten geçti.

VALİLİK İLE HEDİYE PROTOKOLÜ

Meclis gündeminin 17’inci gündem maddesinde ise Kocaeli Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasayonu işbirliğinde düzenlenecek olan 9. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu Organizasyonuna katılan sporculara ödül verilmesi için başkanlık makamına yetki verildi.