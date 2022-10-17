17 Eki 2022 - 16:04- Spor G: 17 Eki 2022 - 16:06

Arslanbey Organize kırmızı kartlara yanıyor!
Arslanbey Organize kırmızı kartlara yanıyor! mask

Süper Amatör Lig A Grubu’nda haftanın maçı Arslanbey’deydi. Zirve adayı iki takım Arslanbey Organize ile Dilovası Belediye arasındaki mücadeleyi Dilovası 4-1 kazandı ve 4 maç sonunda puanını 10’a çıkardı, Arslanbey ise 5 maç sonunda 9 puanda kaldı.

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

Dilovası ilk yarıda 1-0 öne geçerken, Arslanbey’de Onur Türk kırmızı kart gösterdi. Hasan ve Birkan sakatlandı ve Antrenörü Gökhan Top zorunlu değişiklikler yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi, ikinci yarının ilk 15 dakikasında Arslanbey ekibi iyi bir görüntü verdi. Ancak Dilovası penaltı golü ile maçta 2-1 öne geçti.

ERKAN İTİRAZ ETTİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kartepe temsilcisinde Erkan Topçuoğlu hakeme tepkisinden ötürü kırmızı kart gördü takımını 9 kişi bıraktı. Kalan sürede 2 gol daha bulan Dilovası Belediyespor maçı 4-1 kazandı. Arslanbey Organize Sanayi sezonun 6. maçında Bekirderespor’u konuk edecek, Arslanbey Organize’nin rakibi deplasmanda Karamürselspor olacak.    

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

 S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.

Çayırovaspor
4
4
0
0
10
2
8
12
2.

Dilovası Bel.
4
3
1
0
9
2
7
10
3.

Bağdatspor
4
3
1
0
8
5
3
10
4.

Köseköy Ateş
4
3
0
1
13
6
7
9
5.

Beylikbağı
5
2
3
0
7
3
4
9
6.

Arslanbey Org.
5
3
0
2
10
8
2
9
7.

Karamürsel
4
2
0
2
2
4
-2
6
8.

Bekirdere
5
2
0
3
5
11
-6
6
9.

Çınarlıspor
5
1
2
2
10
7
3
5
10.

Sırrıpaşa
3
1
0
2
5
8
-3
3
11.

Seka Doğan
5
1
0
4
4
13
-9
3
12.

Alikahya Bel.
5
0
1
4
5
12
-7
1
13.

Başiskele Damlar.
5
0
0
5
3
10
-7
0
 

5. HAFTA SKORLARI

Bekirderespor
2 - 1
Başiskele Damlar
Köseköy Ateş
5 - 1
Seka Doğan
Arslanbey Org.
1 - 4
Dilovası Bel.
Beylikbağı
1 - 0
Karamürsel
Sırrıpaşa FK
0 - 1

Bağdatspor (YK)
Alikahya Bel.
1 - 1
Çınarlıspor
 

6. HAFTANIN PROGRAMI

Seka Doğan
Çayırovaspor
Bağdatspor
Köseköy Ateş
Çınarlıspor
Sırrıpaşa
Başiskele Damlar
Alikahya
Dilovası Bel.
Bekirdere
Karamürsel
Arslanbey Org.
 

# Amatör, Kartepe, takım, Dilovası

17 Eki 2022 - 16:04 - Spor

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