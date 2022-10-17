Arslanbey Organize kırmızı kartlara yanıyor!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda haftanın maçı Arslanbey’deydi. Zirve adayı iki takım Arslanbey Organize ile Dilovası Belediye arasındaki mücadeleyi Dilovası 4-1 kazandı ve 4 maç sonunda puanını 10’a çıkardı, Arslanbey ise 5 maç sonunda 9 puanda kaldı.
İLK YARI 1-1 SONA ERDİ
Dilovası ilk yarıda 1-0 öne geçerken, Arslanbey’de Onur Türk kırmızı kart gösterdi. Hasan ve Birkan sakatlandı ve Antrenörü Gökhan Top zorunlu değişiklikler yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi, ikinci yarının ilk 15 dakikasında Arslanbey ekibi iyi bir görüntü verdi. Ancak Dilovası penaltı golü ile maçta 2-1 öne geçti.
ERKAN İTİRAZ ETTİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Kartepe temsilcisinde Erkan Topçuoğlu hakeme tepkisinden ötürü kırmızı kart gördü takımını 9 kişi bıraktı. Kalan sürede 2 gol daha bulan Dilovası Belediyespor maçı 4-1 kazandı. Arslanbey Organize Sanayi sezonun 6. maçında Bekirderespor’u konuk edecek, Arslanbey Organize’nin rakibi deplasmanda Karamürselspor olacak.
SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.
Çayırovaspor
4
4
0
0
10
2
8
12
2.
Dilovası Bel.
4
3
1
0
9
2
7
10
3.
Bağdatspor
4
3
1
0
8
5
3
10
4.
Köseköy Ateş
4
3
0
1
13
6
7
9
5.
Beylikbağı
5
2
3
0
7
3
4
9
6.
Arslanbey Org.
5
3
0
2
10
8
2
9
7.
Karamürsel
4
2
0
2
2
4
-2
6
8.
Bekirdere
5
2
0
3
5
11
-6
6
9.
Çınarlıspor
5
1
2
2
10
7
3
5
10.
Sırrıpaşa
3
1
0
2
5
8
-3
3
11.
Seka Doğan
5
1
0
4
4
13
-9
3
12.
Alikahya Bel.
5
0
1
4
5
12
-7
1
13.
Başiskele Damlar.
5
0
0
5
3
10
-7
0
5. HAFTA SKORLARI
Bekirderespor
2 - 1
Başiskele Damlar
Köseköy Ateş
5 - 1
Seka Doğan
Arslanbey Org.
1 - 4
Dilovası Bel.
Beylikbağı
1 - 0
Karamürsel
Sırrıpaşa FK
0 - 1
Bağdatspor (YK)
Alikahya Bel.
1 - 1
Çınarlıspor
6. HAFTANIN PROGRAMI
Seka Doğan
Çayırovaspor
Bağdatspor
Köseköy Ateş
Çınarlıspor
Sırrıpaşa
Başiskele Damlar
Alikahya
Dilovası Bel.
Bekirdere
Karamürsel
Arslanbey Org.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.