Arslanbey Organize kırmızı kartlara yanıyor!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda haftanın maçı Arslanbey’deydi. Zirve adayı iki takım Arslanbey Organize ile Dilovası Belediye arasındaki mücadeleyi Dilovası 4-1 kazandı ve 4 maç sonunda puanını 10’a çıkardı, Arslanbey ise 5 maç sonunda 9 puanda kaldı.

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

Dilovası ilk yarıda 1-0 öne geçerken, Arslanbey’de Onur Türk kırmızı kart gösterdi. Hasan ve Birkan sakatlandı ve Antrenörü Gökhan Top zorunlu değişiklikler yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi, ikinci yarının ilk 15 dakikasında Arslanbey ekibi iyi bir görüntü verdi. Ancak Dilovası penaltı golü ile maçta 2-1 öne geçti.

ERKAN İTİRAZ ETTİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kartepe temsilcisinde Erkan Topçuoğlu hakeme tepkisinden ötürü kırmızı kart gördü takımını 9 kişi bıraktı. Kalan sürede 2 gol daha bulan Dilovası Belediyespor maçı 4-1 kazandı. Arslanbey Organize Sanayi sezonun 6. maçında Bekirderespor’u konuk edecek, Arslanbey Organize’nin rakibi deplasmanda Karamürselspor olacak.

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Çayırovaspor

4

4

0

0

10

2

8

12

2.

Dilovası Bel.

4

3

1

0

9

2

7

10

3.

Bağdatspor

4

3

1

0

8

5

3

10

4.

Köseköy Ateş

4

3

0

1

13

6

7

9

5.

Beylikbağı

5

2

3

0

7

3

4

9

6.

Arslanbey Org.

5

3

0

2

10

8

2

9

7.

Karamürsel

4

2

0

2

2

4

-2

6

8.

Bekirdere

5

2

0

3

5

11

-6

6

9.

Çınarlıspor

5

1

2

2

10

7

3

5

10.

Sırrıpaşa

3

1

0

2

5

8

-3

3

11.

Seka Doğan

5

1

0

4

4

13

-9

3

12.

Alikahya Bel.

5

0

1

4

5

12

-7

1

13.

Başiskele Damlar.

5

0

0

5

3

10

-7

0



5. HAFTA SKORLARI

Bekirderespor

2 - 1

Başiskele Damlar

Köseköy Ateş

5 - 1

Seka Doğan

Arslanbey Org.

1 - 4

Dilovası Bel.

Beylikbağı

1 - 0

Karamürsel

Sırrıpaşa FK

0 - 1



Bağdatspor (YK)

Alikahya Bel.

1 - 1

Çınarlıspor



6. HAFTANIN PROGRAMI

Seka Doğan

Çayırovaspor

Bağdatspor

Köseköy Ateş

Çınarlıspor

Sırrıpaşa

Başiskele Damlar

Alikahya

Dilovası Bel.

Bekirdere

Karamürsel

Arslanbey Org.

