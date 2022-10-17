Emekli bekçi yaşam savaşını kaybetti

İzmit Gündoğdu Mahallesi Yeşilbahçe Caddesinde ikamet eden emekli bekçi Ahmet Akçay(67), 17 Eylül günü Kandıra İshaklar Köyünde incir toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybeden Akçay, yere düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Akçay’ı hastaneye kaldırdı. Omuriliği kırılan ve 1 aydır tedavi altında olan Ahmet Akçay, yaşam mücadelesini kaybetti. Çevresinin sevilen isimlerinden olan Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden emekli bekçi, 2 çocuk babası olan Ahmet Akçay bugün, öğle namazını müteakip Kandıra İshaklar Köy Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.