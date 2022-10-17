Kocaeli Ticaret Odası’nda ( KOTO) 8 Ekim Cumartesi günü yapılan komite seçimlerinde Necmi Bulut’un çıkarttığı mavi liste büyük başarı sağlayarak 25 komitenin tamamını kazanmıştı. Komite seçimlerinden zaferle çıkan Mavi Liste, 15 Ekim Cumartesi günü Bulut’u tekrar KOTO Başkanlığına seçmişti. Aynı gün yönetim kurulu, denetim kurulu ve 14 TOBB delegesi de seçildi. 18 Ekim Salı günü ise seçim sürecinin son aşamasında KOTO üyeleri yeni Meclis Başkanını belirleyecek.

İKİ ADAYLI YARIŞ VAR

Bilindiği gibi iki dönemdir KOTO Meclis Başkanlığı görevini yürüten Akın Doğan son komite seçimlerinde herhangi bir yere aday olmamıştı. Bu nedenle KOTO Meclis başkanlığı koltuğuna yeni bir isim oturacak. Meclis başkanlığına Bulut’un Başkanvekili olarak görev yapan Hüseyin Gezer ile Yaşar Can aday. KOTO’da 10.30’da başlayacak yeni dönemin ikinci meclis toplantısında meclis başkanı ile birlikte 3 divan kurulu üyesi daha seçimle belirlenecek. İki adayın listesi ise henüz belli değil.

“YAŞAR CAN KARDEŞİMİZ DE EKİBİMİZİN BİR PARÇASIDIR”

KOTO Meclis Başkanlığına aday olan Hüseyin Gezer ve divan kurulu üyesi adayı Kübra Öter gazetemizi ziyaret etti. Genel Müdürümüz Erkan Ünal ile sohbet eden Gezer, “Net bir zaferle çıktığımız guruplardan Yaşar Can kardeşimle birlikte meclis başkanlığına adayız. Yaşar Can kardeşimiz de ekibimizin bir parçasıdır. Tabi ki de herkesin gönlünde başkanlık geçebilir, birbirimizi seviyoruz ve güzel bir yarış olacaktır” dedi.

“BELİRLİ BİR TECRÜBEMİZ OLUŞTU”

Açıklamasını sürdüren Gezer, “Kazanan KOTO olacaktır, kim kazanırsa kazansın birbirimizi kucaklayacağız. Yönetimle uyumlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. 2008’den beri Kocaeli Ticaret Odası’na üyeyim, kurum içi çeşitli organlarda ve kurullarda görevler aldım. Belli bir tecrübemiz oluştu. Arkadaşlarımızın sesini duyurmak bizim en büyük amacımızdır”