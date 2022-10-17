KTO’da yeni yönetim ve meclis divanı tamam  

Körfez Ticaret Odası’nın komite seçimleri tamamlandı. Mevcut Başkan Recep Öztürk’ün yeniden göreve geldiği seçim sonrası yapılan ilk meclis toplantısında yönetim kurulu, meclis divanı seçimleri yapıldı. 45 kişilik meclise giren isimler belirlendi. Meclis başkanlığına Güngör Ayhan üçüncü defa seçilirken yardımcılıklarına Veysel Şenol ve Murat Gürsoy, meclis katipliğine ise Fatoş Durak seçildi.



KTO’NUN YENİ YÖNETİMİ VE FİRMALARI

Recep ÖZTÜRK (Türköz İnşaat Taah.Mobil.San.ve Tic.Ltd.Şti.)

Ahmet KAYA (Günkay Temizlik Gıda İnşaat İth.İhr.)

Ayşe HACET AŞAR (Ağakızı İnş.Taah.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.)

Fatih FİDAN (Cemil Fidan Kundura Tur.İnş.San.Tic.Ltd.Şti)

Fatih UYKUN (Özel Emir Reh. Hizmet İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.)

İnan GÜNEY (Günaytek End.Müh. San.ve Tic.Ltd.Şti.)

Mehmet GÜMÜŞ (Mehmet Gümüş / Gümüş Yapı)

Mustafa ALTUN (Altınkar Nakliye Taah.ve Kömür Tic.İhr.İth.Ltd.Şti.)

Mustafa GÜLÇAN (Akkurt Emlak İnşaat Tic.Ltd.Şti.)

Osman AKOVA (Ak Ova İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi)

Uğur KILIÇ (Uğur Kılıç Mimarlık İnş.Taah. Nak.Özel Ltd.Şti.)

KTO’NUN YENİ MECLİS ÜYELERİ

Ayşe HACET AŞAR

Ramazan KURTARAN

Erkan UYGUN

İlker KORKMAZ

Murat GÜRSOY

Mete ÇABUK

Yusuf Ayberk ÖNER

Aziz Emre BEŞE

Ahmet KAYA

Hasan DEMİRTAŞ

Vehbi TAŞTEKİN

Fatih FİDAN

Hetem KARAHANCI

Fatoş DURAK

M. Ali TOSUN

Güngör AYHAN

Ahmet SONGÜL

Mustafa ALTUN

Veysel ŞENEL

Ramazan ÖZTÜRK

Mehmet TÜZER

Sadi VATAN

Hasan YILMAZ

Mehmet ŞAHİN

Hüseyin KOŞAN

Mustafa GÜLÇAN

Fatih UYKUN

İdris CÖMERT

İnan GÜNAY

İsmail İPEK

Recep ÖZTÜRK

Uğur KILIÇ

Muharrem OKUDAN

Mehmet GÜMÜŞ

Osman AKOVA

Kutlu Soner KAYALI

Mustafa TAŞYÜREK

Cengiz BOZKURT

Yunus BOZKURT

İlker Can DÖNMEZ

Celil MIZRAK

Yunus COŞKUN

Bilal TOMBA

Murat ÇETİNKAYA

Nihat Can KIRCI.