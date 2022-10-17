KTO’da yeni yönetim ve meclis divanı tamam  

Körfez Ticaret Odası’nın komite seçimleri tamamlandı. Mevcut Başkan Recep Öztürk’ün yeniden göreve geldiği seçim sonrası yapılan ilk meclis toplantısında yönetim kurulu, meclis divanı seçimleri yapıldı. 45 kişilik meclise giren isimler belirlendi. Meclis başkanlığına Güngör Ayhan üçüncü defa seçilirken yardımcılıklarına Veysel Şenol ve Murat Gürsoy, meclis katipliğine ise Fatoş Durak seçildi.
KTO’NUN YENİ YÖNETİMİ VE FİRMALARI
Recep ÖZTÜRK (Türköz İnşaat Taah.Mobil.San.ve Tic.Ltd.Şti.)
Ahmet KAYA (Günkay Temizlik Gıda İnşaat İth.İhr.)
Ayşe HACET AŞAR (Ağakızı İnş.Taah.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.)
Fatih FİDAN (Cemil Fidan Kundura Tur.İnş.San.Tic.Ltd.Şti)
Fatih UYKUN (Özel Emir Reh. Hizmet İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.)
İnan GÜNEY (Günaytek End.Müh. San.ve Tic.Ltd.Şti.)
Mehmet GÜMÜŞ (Mehmet Gümüş / Gümüş Yapı)
Mustafa ALTUN (Altınkar Nakliye Taah.ve Kömür Tic.İhr.İth.Ltd.Şti.)
Mustafa GÜLÇAN (Akkurt Emlak İnşaat Tic.Ltd.Şti.)
Osman AKOVA (Ak Ova İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi)
Uğur KILIÇ (Uğur Kılıç Mimarlık İnş.Taah. Nak.Özel Ltd.Şti.)
KTO’NUN YENİ MECLİS ÜYELERİ
Ayşe HACET AŞAR
Ramazan KURTARAN
Erkan UYGUN
İlker KORKMAZ
Murat GÜRSOY
Mete ÇABUK
Yusuf Ayberk ÖNER
Aziz Emre BEŞE
Ahmet KAYA
Hasan DEMİRTAŞ
Vehbi TAŞTEKİN
Fatih FİDAN
Hetem KARAHANCI
Fatoş DURAK
M. Ali TOSUN
Güngör AYHAN
Ahmet SONGÜL
Mustafa ALTUN
Veysel ŞENEL
Ramazan ÖZTÜRK
Mehmet TÜZER
Sadi VATAN
Hasan YILMAZ
Mehmet ŞAHİN
Hüseyin KOŞAN
Mustafa GÜLÇAN
Fatih UYKUN
İdris CÖMERT
İnan GÜNAY
İsmail İPEK
Recep ÖZTÜRK
Uğur KILIÇ
Muharrem OKUDAN
Mehmet GÜMÜŞ
Osman AKOVA
Kutlu Soner KAYALI
Mustafa TAŞYÜREK
Cengiz BOZKURT
Yunus BOZKURT
İlker Can DÖNMEZ
Celil MIZRAK
Yunus COŞKUN
Bilal TOMBA
Murat ÇETİNKAYA
Nihat Can KIRCI.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.