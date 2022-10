EMEP: “Kader değil, fıtrat değil, cinayet!”

Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin yaşamını yitirdiği katliama dair açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, her gün ortalama 5 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği vurgulandı. EMEP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Amasra Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Amasra Maden Ocağı’nda grizu patlaması nedeniyle yaşanan iş cinayetinde 41 işçi kardeşimizi kaybettik.İşçiler yaşarken gerekli önlemleri almayan iktidar ricali, patlamayla yaşanan facia karşısında sürece nasıl müdahale ettikleriyle övünüyor. Dökülen timsah gözyaşlarıyla, dokunaklı konuşmalarla günah çıkarıyorlar.

FELAKET BELLİYDİ

Çok değil daha 25 gün önce Enerji Bakanı patlamanın yaşandığı ocağı ziyaret etmiş, sözde denetim yapmış, her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemiş, fotoğraf vererek bunu övgüyle kamuoyuyla paylaşmış.Oysa, madende çalışanlar gelecek felaketi, yaşanacak iş cinayetini, metan gazının nasıl biriktiğini, her an bir patlamanın olabileceğini ulaşabildikleri bütün yetkililere söylemişler. Teknolojik yenilenmenin olmadığını, sensörlerin yetersiz olduğunu, yanlış yerlere konulduğunu anlatmışlar.

“CAN PAHASINA SÖMÜRÜ”

Sadece gaz sensörleri değil, işçilerin kullandıkları gaz maskelerinin yetersizliği ve kullanılamaz halde olduğuna dair işçi beyanları var. Dahası Sayıştay’ın 2019 raporunda -300 kotta daha fazla metan gazı biriktiğini, aşırı üretim olduğu ve bu yoğunlukta üretimin sakıncalarını anlatan uyarıların yapıldığı da ortaya çıktı.Dinleyen, anlayan tedbir alan yok. Varsa yoksa daha fazla üretim, daha fazla kâr, can ve kan pahasına daha fazla sömürü.

“ÖDÜL GİBİ CEZALAR”

Ve şimdi bu can pahasına yürüyen yoğun sömürü düzeni bir kez daha 41 işçinin canına mal olmuş durumda.Her gün ortalama beş işçiyi iş cinayetlerinde yitiriyoruz. Son yirmi yılda 2000’e yakın maden işçisi hayatını kaybetti. Son yirmi yılda 25 bini aşkın işçi kardeşimizi iş cinayetlerinde kurban verdik. Soma’dan Ermenek’e, Torunlar’dan, Büyükcoşkunlar patlamasına kadar yaşanan kitlesel cinayetlerden doğrudan sorumlu olan kapitalistler ve yöneticiler caydırıcı cezalara çarptırılmadı. Adeta ödül gibi cezalarla yeni iş cinayetleri işlesinler diye teşvik edildiler.

“İŞÇİLER GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA MAHKUM EDİLDİ”

10 yıl önce çıkarılan 6331 Sayılı İşçi Sağlığı İş Güvenliği Yasası sonrası adeta kuzu kurda teslim edildi. Çalışma hayatı bütünüyle kuralsız hale getirildi, esnekleştirildi.Çıkarılan yasalarla sermayenin önüne kırmızı halılar serilirken, işçilerin örgütlenmesinin, hak alma mücadelesinin önüne barajlar-setler çekiliyor. Sendikal hak ve özgürlükleri kullanan işçiler işten atılıyor. Sermayeye teşvikler, krediler sunulurken, vergi afları yapılırken, işçiler, emekçiler açlık-yoksulluk sınırının altında, esnek ve güvencesiz çalışmaya mahkûm ediliyor.