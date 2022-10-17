Emekli Astsubaylar Ata’ya çelenk sundu

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Ziya Ürük ve yönetimi,17 Ekim Astsubaylar Günü nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.Çelenk sunumunun ardından dernek binasında yeni üyelere kimlik ve rozet takdimi yapıldı. Ankara'da 81 il derneğinin katılımı ile kutlama büyük çapta aynı gün ve saatte yapıldı. İzmit Belediyesi tarafından şehrin merkezi bilboardlarında Astsubaylar Günü afişleri 11-17 Ekim tarihleri arasında asılı kaldı.