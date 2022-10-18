Büyükşehir’in ödüllü projesinde 3. etap çalışmaları başlıyor

17 Ağustos 1999’da yaşanan ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma neden olmuş ve binlerce insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinin merkez üssü olan Kocaeli, deprem izlerini silerken olası afetlere karşı da ciddi hazırlık yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi’nde yeni dönem çalışmaları başlandı.

3. ETAP ÇALIŞMALARI

2016 yılında imzalanan protokol ile 1.etap çalışmalarına başlanan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi kapsamında 5 ilçede toplam 22 mahallede eğitimler verilmişti. AFAD tarafından 2019 yılında afet konusunda toplumu bilinçlendirme projeleri arasında iyi uygulama örneği olarak seçilen Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi, 2020 yılında Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Altın Karınca yarışmasında, afet yönetimi alanında birincilik ödülü aldı. 2020 yılında 2. etap eğitimleri pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen projenin 3. etap çalışmaları için Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında 3. etap eğitimleri başladı.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi devam ediyor. Toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmak için gerçekleştirilen projenin 3. etap çalışmaları Maide Restoran’da yapılan toplantıyla başladı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Cevher, Kocaeli Üniversitesi Prof.Dr. Esma Buluş Kırıkkaya, Doç.Dr. Serpil Gerdan, projede görevli Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi personeli, itfaiye eğitmenleri, ilkyardım eğitmenleri, afet eğitmenleri ve mühendisler katıldı.

AFETE HAZIRLIK

Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesiyle halkın yerel tehlike, riskler ve afet konusunda bilinçlenmesi, tehlike ve risklere karşı önlemlerin alınması, afet yönetim sistemine halkın paydaş olarak katılımının sağlanması hedefleniyor. Proje bir ekip çalışması içerisinde tüm kurum ve kuruluşları ile imkân ve kaynaklarının ortak amaç doğrultusunda kullanımıyla gerçekleşecek.

PROJENİN HEDEFLERİ

Kocaeli Mahalle Halkı Afetler Hazırlık Eğitim Projesiyle mahalle gönüllülerine temel afet bilinci, yangın, ilkyardım, kbrn, hafif arama kurtarma ve psikolojik ilkyardım eğitimleri verilecek. Mahalle muhtarı, imam, öğretmenler ve kanaat önderlerinden oluşan bilinçli gönüllüler toplum temsilcileri durumunda proje içerisinde yer alacak. Afet öncesi için hazırlık ve zarar azaltma eğitimleri verilerek, gözlemsel mahalle tehlike analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili uygulamalar yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından eşya sabitlemeye yönelik hazırlanan Güvenli Yaşam Odası ile toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Toplantı sonunda proje içinde olan katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.