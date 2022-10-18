Fahrettin Kandemir'in annesi hayatını kaybetti

İzmit Veliahmet Mahallesi sakinlerinden, eski Kocaeli Vaaz Hocalarından merhum Celal Kandemir’in eşi; Kağıtspor ve Kocaeli Birlikspor eski başkanlarından Fahrettin Kandemir ile birlikte 7 çocuk annesi olan Meryem Kandemir(82) geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Meryem Kandemir’in cenazesi yarın(Çarşamba) öğle vakti Yeni Cuma Camii’nde kılınacak namazın ardından Kullar Karatepe’deki aile kabristanında toprağa verilecek.