Bu kez asansörün çağrı butonunu çaldılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli, hamile ve çocuklu bireylerin yararlanması için hizmete aldığı asansörler kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından tahrip ediliyor. Daha önce kabinlere zarar verilen asansörün bu kez çağrı butonu bulunan kaset kısmı çalındı.
ÇAĞRI BUTONU ÇALINDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde inşa ettiği üstgeçitlerde engelli, hamile ve çocuklu bireylerin yararlanması için hizmete aldığı asansörler, kendini bilmez kişi ya kişiler tarafından saldırıya uğruyor. Kendini bilmez kişi veya kişilerin son hedefi Kartepe Sarımeşe D-100 karayolu üzerinde bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi üstgeçidinde bulunan asansör oldu.
ASANSÖR KULLANILAMAYACAK
Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi üstgeçidinin doğu tarafındaki asansörün çağrı butonun bulunduğu kaset kısmı zarar verilerek çalındı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, asansörde gerekli güvenlik önlemlerini alarak asansörü kapattı. Üst geçidin doğu asansöründen çalınan parça tedarik edilene kadar asansör devre dışı kalacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Q - annesine lazım olmuştur
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.