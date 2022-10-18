İzmit Belediyesi ekipleri ‘Gülümseyen İzmit’ için çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi, kentin birçok noktasında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Kartopu Sokak’ta 60 metre uzunluğunda parapet ve 45 uzunluğunda ise merdiven çalışmasını tamamladı.

VATANDAŞLARDAN TAKDİR GÖRDÜ

Zamanla deforme olan bölgede çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan takdir gördü. Bölge sakinleri ayrıca çalışmalar için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de teşekkür etti.