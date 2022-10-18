İzmit Belediyesi ekipleri ‘Gülümseyen İzmit’ için çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi, kentin birçok noktasında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Kartopu Sokak’ta 60 metre uzunluğunda parapet ve 45 uzunluğunda ise merdiven çalışmasını tamamladı.
VATANDAŞLARDAN TAKDİR GÖRDÜ
Zamanla deforme olan bölgede çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan takdir gördü. Bölge sakinleri ayrıca çalışmalar için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.