18 Eki 2022 - 12:02- Spor G: 18 Eki 2022 - 12:04

1. Amatör Lig A’da bugün 3 yarın 2 maç var
1. Amatör Lig A’da bugün 3 yarın 2 maç var mask
Haber albümü için resme tıklayın

1. Amatör Lig’de bol golün atıldığı A Grubu’nda bu akşam 3, perşembe günü de 2 maç oynanacak. Bu akşam saat 19.00’da Acısu ile Bahçecik, Acısu Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. Aynı saatte İzmit Yenimahalle’nin rakibi Kartepe Belediyespor olacak ve karşılaşma Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak. 19.15’te ise Gölcük İdmanyurdu, Kavaklı Stadı’nda Çayırova Fatih’i konuk edecek. Yarın saat 19.00’da İzmit Gençlerbirliği, grubun dişli takımlarından Yavuzspor’u konuk edecek. 19.15’te ise haftanın maçı Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda olacak ve kayıpsız iki takım, lider Körfez Gençlerbirliği ikinci sıradaki Darıcaspor deplasmanına çıkacak.

1. AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

 

 S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.

Körfez GB.
3
3
0
0
11
0
11
9
2.

Darıcaspor
3
3
0
0
10
2
8
9
3.

Çayırova Fatih
3
3
0
0
8
4
4
9
4.

Yavuzspor
3
2
1
0
10
3
7
7
5.

Yenimahalle
3
1
1
1
8
8
0
4
6.

Gölcük İY
3
1
0
2
4
9
-5
3
7.

Bahçecik
3
0
1
2
6
10
-4
1
8.

Kartepe Bel.
3
0
1
2
3
8
-5
1
9.

İzmit GB.
3
0
0
3
2
7
-5
0
10.

Acısu Bel.
3
0
0
3
3
14
-11
0
               

3. HAFTANIN SKORLARI

Körfez GB.
4 - 0
Gölcük İY.
Çayırova Fatih
1 - 0
İzmit GB.
Bahçecik
2 - 4
 Yenimahalle
Kartepe Bel.
0 - 4
Darıca
Yavuzspor
6 - 0
Acısu Bel.
 

19 EKİM ÇARŞAMBA

19:00
Acısu Bel.
Bahçecikspor
Acısu
19:00
Yenimahalle
Kartepe Bel.
Avni Kalkavan
19:15
Gölcük İY
Çayırova Fatih
Kavaklı
 

20 EKİM PERŞEMBE

19:00
İzmit GB.
Yavuzspor
Avni Kalkavan
19:15
Darıcaspor
Körfez GB
Alaettin Kurt
 

# Kartepe, takım, Amatör

18 Eki 2022 - 12:02 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.144.082 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
1. Amatör Lig D Grubu’nda sıkı maçlar var mask
1. Amatör Lig D Grubu’nda sıkı maçlar var
Nihayet mask
Nihayet
1. Amatör Lig A’da bugün 3 yarın 2 maç var mask
1. Amatör Lig A’da bugün 3 yarın 2 maç var
Yıllara dayanan amatör rekabet: Hereke Yıldız – Suadiye! mask
Yıllara dayanan amatör rekabet: Hereke Yıldız – Suadiye!
Mehmet Taş ne demek istedi? mask
Mehmet Taş ne demek istedi?
Arslanbey Organize kırmızı kartlara yanıyor! mask
Arslanbey Organize kırmızı kartlara yanıyor!
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL