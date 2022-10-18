1. Amatör Lig A’da bugün 3 yarın 2 maç var

1. Amatör Lig’de bol golün atıldığı A Grubu’nda bu akşam 3, perşembe günü de 2 maç oynanacak. Bu akşam saat 19.00’da Acısu ile Bahçecik, Acısu Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. Aynı saatte İzmit Yenimahalle’nin rakibi Kartepe Belediyespor olacak ve karşılaşma Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak. 19.15’te ise Gölcük İdmanyurdu, Kavaklı Stadı’nda Çayırova Fatih’i konuk edecek. Yarın saat 19.00’da İzmit Gençlerbirliği, grubun dişli takımlarından Yavuzspor’u konuk edecek. 19.15’te ise haftanın maçı Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda olacak ve kayıpsız iki takım, lider Körfez Gençlerbirliği ikinci sıradaki Darıcaspor deplasmanına çıkacak.
1. AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.
Körfez GB.
3
3
0
0
11
0
11
9
2.
Darıcaspor
3
3
0
0
10
2
8
9
3.
Çayırova Fatih
3
3
0
0
8
4
4
9
4.
Yavuzspor
3
2
1
0
10
3
7
7
5.
Yenimahalle
3
1
1
1
8
8
0
4
6.
Gölcük İY
3
1
0
2
4
9
-5
3
7.
Bahçecik
3
0
1
2
6
10
-4
1
8.
Kartepe Bel.
3
0
1
2
3
8
-5
1
9.
İzmit GB.
3
0
0
3
2
7
-5
0
10.
Acısu Bel.
3
0
0
3
3
14
-11
0
3. HAFTANIN SKORLARI
Körfez GB.
4 - 0
Gölcük İY.
Çayırova Fatih
1 - 0
İzmit GB.
Bahçecik
2 - 4
Yenimahalle
Kartepe Bel.
0 - 4
Darıca
Yavuzspor
6 - 0
Acısu Bel.
19 EKİM ÇARŞAMBA
19:00
Acısu Bel.
Bahçecikspor
Acısu
19:00
Yenimahalle
Kartepe Bel.
Avni Kalkavan
19:15
Gölcük İY
Çayırova Fatih
Kavaklı
20 EKİM PERŞEMBE
19:00
İzmit GB.
Yavuzspor
Avni Kalkavan
19:15
Darıcaspor
Körfez GB
Alaettin Kurt
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.