1. Amatör Lig A’da bugün 3 yarın 2 maç var

1. Amatör Lig’de bol golün atıldığı A Grubu’nda bu akşam 3, perşembe günü de 2 maç oynanacak. Bu akşam saat 19.00’da Acısu ile Bahçecik, Acısu Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. Aynı saatte İzmit Yenimahalle’nin rakibi Kartepe Belediyespor olacak ve karşılaşma Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak. 19.15’te ise Gölcük İdmanyurdu, Kavaklı Stadı’nda Çayırova Fatih’i konuk edecek. Yarın saat 19.00’da İzmit Gençlerbirliği, grubun dişli takımlarından Yavuzspor’u konuk edecek. 19.15’te ise haftanın maçı Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda olacak ve kayıpsız iki takım, lider Körfez Gençlerbirliği ikinci sıradaki Darıcaspor deplasmanına çıkacak.

1. AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Körfez GB.

3

3

0

0

11

0

11

9

2.

Darıcaspor

3

3

0

0

10

2

8

9

3.

Çayırova Fatih

3

3

0

0

8

4

4

9

4.

Yavuzspor

3

2

1

0

10

3

7

7

5.

Yenimahalle

3

1

1

1

8

8

0

4

6.

Gölcük İY

3

1

0

2

4

9

-5

3

7.

Bahçecik

3

0

1

2

6

10

-4

1

8.

Kartepe Bel.

3

0

1

2

3

8

-5

1

9.

İzmit GB.

3

0

0

3

2

7

-5

0

10.

Acısu Bel.

3

0

0

3

3

14

-11

0



3. HAFTANIN SKORLARI

Körfez GB.

4 - 0

Gölcük İY.

Çayırova Fatih

1 - 0

İzmit GB.

Bahçecik

2 - 4

Yenimahalle

Kartepe Bel.

0 - 4

Darıca

Yavuzspor

6 - 0

Acısu Bel.



19 EKİM ÇARŞAMBA

19:00

Acısu Bel.

Bahçecikspor

Acısu

19:00

Yenimahalle

Kartepe Bel.

Avni Kalkavan

19:15

Gölcük İY

Çayırova Fatih

Kavaklı



20 EKİM PERŞEMBE

19:00

İzmit GB.

Yavuzspor

Avni Kalkavan

19:15

Darıcaspor

Körfez GB

Alaettin Kurt

