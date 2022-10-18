1. Amatör Lig D Grubu’nda sıkı maçlar var

1. Amatör Lig D Grubu’nda bu akşam ve yarın akşam 2’şer maç oynanacak, tüm maçlar 19.15’te başlayacak. Bu akşam son maçlarında kayıp yaşayan 2 takım Başaranspor ile Şirinspor, Cephanelik Stadı’nda karşılaşacak. Lider Anibalspor ise Kullarspor deplasmanına çıkacak.
OSMANLI 41, ÇAMÇUKUR’U KONUK EDİYOR
Yarın Hereke Stadı’nda liderin takipçisi 7 puanlı Hereke Gençlik, 4 puanlı İzmit Erenler’i konuk edecek. Gücünü yavaş yavaş ortaya koymaya başlayan ve son maçında Şirinspor’u mağlup eden 6 puanlı Osmanlı 41, 2 maç sonunda puan alamayan Çamçukurspor ile Kavaklı Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.