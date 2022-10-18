18 Eki 2022 - 12:03- Spor G: 18 Eki 2022 - 14:09

1. Amatör Lig D Grubu’nda sıkı maçlar var
1. Amatör Lig D Grubu’nda sıkı maçlar var mask

1. Amatör Lig D Grubu’nda bu akşam ve yarın akşam 2’şer maç oynanacak, tüm maçlar 19.15’te başlayacak. Bu akşam son maçlarında kayıp yaşayan 2 takım Başaranspor ile Şirinspor, Cephanelik Stadı’nda karşılaşacak. Lider Anibalspor ise Kullarspor deplasmanına çıkacak.

OSMANLI 41, ÇAMÇUKUR’U KONUK EDİYOR

Yarın Hereke Stadı’nda liderin takipçisi 7 puanlı Hereke Gençlik, 4 puanlı İzmit Erenler’i konuk edecek. Gücünü yavaş yavaş ortaya koymaya başlayan ve son maçında Şirinspor’u mağlup eden 6 puanlı Osmanlı 41, 2 maç sonunda puan alamayan Çamçukurspor ile Kavaklı Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek.

 
# takım, Amatör

18 Eki 2022 - 12:03 - Spor

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