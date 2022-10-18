18 Eki 2022 - 12:03- Spor G: 18 Eki 2022 - 12:05

Nihayet
Nihayet mask

Kocaelispor geride bıraktığımız sezon 21 Mayıs’ta oynadığı Adanaspor maçının ardından sezonu tamamladı ve 44 puanla 2. Lig’e düştü. Bu maçın ardından Kocaeli Stadı’nın zemini bakıma alındı ve zemin hibrit çime çevrildi. İhale aşaması, ödenek konuları derken çalışmalar yaz aylarında başladı ve nihayet sona erdi. Yeni sezonu 10 deplasman maçı ile açan yeşil siyahlılar Adıyamanspor maçı ile birlikte stadına kavuşuyor. Tam 156 gün sonra Kocaeli Stadı’na çıkacak olan yeşil siyahlıların maçı 23 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

 

 
# ihale, Kocaelispor

18 Eki 2022 - 12:03 - Spor

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