Kocaelispor geride bıraktığımız sezon 21 Mayıs’ta oynadığı Adanaspor maçının ardından sezonu tamamladı ve 44 puanla 2. Lig’e düştü. Bu maçın ardından Kocaeli Stadı’nın zemini bakıma alındı ve zemin hibrit çime çevrildi. İhale aşaması, ödenek konuları derken çalışmalar yaz aylarında başladı ve nihayet sona erdi. Yeni sezonu 10 deplasman maçı ile açan yeşil siyahlılar Adıyamanspor maçı ile birlikte stadına kavuşuyor. Tam 156 gün sonra Kocaeli Stadı’na çıkacak olan yeşil siyahlıların maçı 23 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.