AKP Kocaeli'de bu hafta çok yoğun geçecek

AKP Kocaeli’de bu yılın son ilçe danışma meclisleri 4 Ekim’de Kartepe’de başladı. Gebze, Çayırova ve Darıca ilçe danışma meclisleri ilk iki haftada yapılmıştı. Bu hafta 5 gün üst üste ilçe danışma meclisleriyle maraton devam edecek. Yoğun geçecek program bu akşam Körfez İlçe ile başlayıp, Karamürsel, Kandıra, Derince ve Dilovası ile tamamlanacak. Geriye Başiskele, İzmit ve Gölcük kalacak. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, danışma meclislerini üç ayda bir aksatmadan gerçekleştirdiklerini, bu sayede üst kademeden mahalle başkanlarına kadar sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Ellibeş, "Bu toplantıları çok kıymetli buluyoruz. Teşkilatımızda fedakarca görev yapan tüm üyelerimiz bu toplantılarda gelip bizlere, milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza direkt talebini, beklentisini, önerisini iletebiliyor. Bu sayede bu büyük ailede herkesin birbirinden haberi oluyor. Bu hafta peş peşe yapacağımız toplantıların yine geçmişten bugüne tüm teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.