AKP Kocaeli’de bu yılın son ilçe danışma meclisleri 4 Ekim’de Kartepe’de başladı. Gebze, Çayırova ve Darıca ilçe danışma meclisleri ilk iki haftada yapılmıştı. Bu hafta 5 gün üst üste ilçe danışma meclisleriyle maraton devam edecek. Yoğun geçecek program bu akşam Körfez İlçe ile başlayıp, Karamürsel, Kandıra, Derince ve Dilovası ile tamamlanacak. Geriye Başiskele, İzmit ve Gölcük kalacak. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, danışma meclislerini üç ayda bir aksatmadan gerçekleştirdiklerini, bu sayede üst kademeden mahalle başkanlarına kadar sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Ellibeş, "Bu toplantıları çok kıymetli buluyoruz. Teşkilatımızda fedakarca görev yapan tüm üyelerimiz bu toplantılarda gelip bizlere, milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza direkt talebini, beklentisini, önerisini iletebiliyor. Bu sayede bu büyük ailede herkesin birbirinden haberi oluyor. Bu hafta peş peşe yapacağımız toplantıların yine geçmişten bugüne tüm teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.
18 Eki 2022 - 12:04- Siyaset Güncelleme: 18 Eki 2022 - 12:07
AKP Kocaeli'de bu hafta çok yoğun geçecek
AKP Kocaeli İl Başkanlığı'nın ilçe danışma meclislerinde 3. hafta çok yoğun geçecek. Körfez, Karamürsel, Kandıra, Derince ve Dilovası ilçe danışma meclisleri 5 gün boyunca ara vermeden yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.