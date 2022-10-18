18 Eki 2022 - 12:04- Siyaset G: 18 Eki 2022 - 12:07

AKP Kocaeli'de bu hafta çok yoğun geçecek

AKP Kocaeli İl Başkanlığı'nın ilçe danışma meclislerinde 3. hafta çok yoğun geçecek. Körfez, Karamürsel, Kandıra, Derince ve Dilovası ilçe danışma meclisleri 5 gün boyunca ara vermeden yapılacak.
AKP Kocaeli'de bu hafta çok yoğun geçecek mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP Kocaeli’de bu yılın son ilçe danışma meclisleri 4 Ekim’de Kartepe’de başladı. Gebze, Çayırova ve Darıca ilçe danışma meclisleri ilk iki haftada yapılmıştı. Bu hafta 5 gün üst üste ilçe danışma meclisleriyle maraton devam edecek. Yoğun geçecek program bu akşam Körfez İlçe ile başlayıp, Karamürsel, Kandıra, Derince ve Dilovası ile tamamlanacak. Geriye Başiskele, İzmit ve Gölcük kalacak. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, danışma meclislerini üç ayda bir aksatmadan gerçekleştirdiklerini, bu sayede üst kademeden mahalle başkanlarına kadar sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Ellibeş, "Bu toplantıları çok kıymetli buluyoruz. Teşkilatımızda fedakarca görev yapan tüm üyelerimiz bu toplantılarda gelip bizlere, milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza direkt talebini, beklentisini, önerisini iletebiliyor. Bu sayede bu büyük ailede herkesin birbirinden haberi oluyor. Bu hafta peş peşe yapacağımız toplantıların yine geçmişten bugüne tüm teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

# Kartepe, Dilovası, AKP

18 Eki 2022 - 12:04 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.144.082 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Milli Yol Körfez Kaymakamı Kalkar’a gitti mask
Milli Yol Körfez Kaymakamı Kalkar’a gitti
TÜM BEL-SEN’den İYİ Parti’ye ek gösterge ziyareti mask
TÜM BEL-SEN’den İYİ Parti’ye ek gösterge ziyareti
İl Başkanları, 'Sansür Yasası' için “SEÇİM HAZIRLIĞI” dedi mask
İl Başkanları, 'Sansür Yasası' için “SEÇİM HAZIRLIĞI” dedi
Gelecek Partisi, Perşembe Pazarı’nın nabzını tuttu mask
Gelecek Partisi, Perşembe Pazarı’nın nabzını tuttu
Bakan Kurum yeni eylem planını anlattı mask
Bakan Kurum yeni eylem planını anlattı
"Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" Meclis'ten geçerek yasalaştı mask
"Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" Meclis'ten geçerek yasalaştı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL