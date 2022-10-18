18 Eki 2022 - 12:32- Gündem G: 18 Eki 2022 - 12:34

İzmit'te 'kimyasal koku ihbarı' yapıldı, AFAD inceleme başlattı

İzmit Körfezi sahilinde bir kişinin 'kimyasal koku' ihbarı yapması üzerine AFAD ekipleri bölgeye geldi. Cihazlarla ölçüm yapan AFAD ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. 
İzmit'te 'kimyasal koku ihbarı' yapıldı, AFAD inceleme başlattı mask
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İzmit Plaj Yolu mevkisi Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapan bir kişinin bölgede kimyasal bir koku hissettiği ihbarı üzerine AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye geldi. Ekipler kokunun yayılabileceği sahil kenarında ve su kanallarında cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan incelemelerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı. Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.
# çevre

18 Eki 2022 - 12:32 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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