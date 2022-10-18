18 Eki 2022 - 12:34- Gündem G: 18 Eki 2022 - 12:42

KOTO'nun yeni meclis başkanı Hüseyin Gezer

Kocaeli Ticaret Odası’nda meclis başkanlığı seçimleri bugün yapıldı. Hüseyin Gezer ve Yaşar Can’ın mücadele ettiği seçimi 12 fark oyla Hüseyin Gezer kazandı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
KOTO'nun yeni meclis başkanı Hüseyin Gezer mask
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Geçtiğimiz hafta yapılan seçimde komite ve meclis üyeleri, 15 Ekim Cumartesi günü yönetim ve disiplin kurulları ile TOBB delegasyonunu belirlemişti. 2 başkan yardımcısı 1 katip üyelerinden oluşan divan belirlendi. Hüseyin Gezer ve Yaşar Can’ın mücadele ettiği seçimde meclis başkanı Hüseyin Gezer oldu. Seçimlere 74 meclis üyesi katılım sağladı. Üyelerden Hüseyin Avni Aslan oy kullanmadı. Açılan sandıktan Yaşar Can 30 oy alırken, Hüseyin Gezer 42 oyla başkanlığa seçildi. Sandıktan 1 boş ve 1 geçersiz oy çıktı.

“BU BENİM İÇİN ONURDUR”

Meclis Başkanlığını üstlenen odanın en eski meclis üyesi Ahmet Kul: “Hepinize hayırlı olsun. Biliyorum ki en yaşlı üyeyim, herkes bu yaşa gelecek. Bu benim için bir onurdur. Bu süreçte göstermiş olduğunuz emek ve özveri çalışmalarınız için ayrı ayır teşekkür ediyorum” dedi.

“HEP ONUR DUYDUM”

Başkan adayı Hüseyin Gezer: “Emek verdiğim kurumuma hizmet etmekten hep onur duydum. Ekibimizde İbrahim İkiz, Fikret Yıldız, Kübra Öter bulunmakta. Beyaz listeyle oy pusulası hazırladık şimdiden çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“BAYRAĞI EN İYİ ŞEKİLDE TAŞIMAK ASLİ GÖREVİMİZ”

Başkan adayı Yaşar Can: “Öncelikle seçimlerde gösterdiğiniz özveriyi içtenlikle kutlarım. Kocaeli Ticaret Odası ilimizdeki işletmelerin gelişimi ve büyümesi için uzun yıllardır başarılarıyla ön plana çıkmış en değerli kurumlardandır. Odamız içerisinde tartışma ve kaos bekleyenler emellerine ulaşamayacak. Bu bayrağı en iyi şekilde taşımak asli görevimiz. Meclis Başkanı seçimi için Necmi Bulut başkanımızın tarafsızlığı bellidir. Kim seçilirse seçilsin Kocaeli Ticaret Odası’nın baş tacıdır. Bulunduğum her platformda 6 ay önceden hep aday olacağımı belirttim. Bu benim için son haftalarda alınmış bir karar değildir. Sizlerden sadece oy değil beni seçerek bu onurlu bir görevi vermenizi istiyorum. Bu benim mezuniyet törenim, ben sizden beni bu okuldan mezun ederken beni onurlandırmanızı istiyorum. İyi ki varsınız sizden beni onurlandırmanızı bekliyorum” dedi.
# Necmi Bulut, komite, meclis üyesi

18 Eki 2022 - 12:34 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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