Kocaelili hekimlerden tepki! “Hekimler sağlık sermayesinin kıskacına alınıyor”

Sağlık Bakanlığı tarafından "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 06 Ekim'de Resmi Gazete'de 'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, hekimlerin özel muayenehane açabilmesi için bir hastaneyle anlaşması şartı getirildi. Serbest çalışan hekimlerin tepkisini çeken yönetmelik ile ilgili Kocaeli Tabip Odası bugün öğle saatlerinde Oda binasında basın açıklaması yaptı. Muayenehanelere darbe indiren düzenlemenin kabul edilmez olduğunu ifade eden Tabipler yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesini istedi.

“HEKİM SEÇME HAKKI İHLAL EDİLİYOR”

Tabipler Odası adına açıklamayı Oda Genel Sekteri Mehtap Yılmaz Maçkalı okudu. Hekimlerin açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı, bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi amacı ile hastalarını özel hastanelere ve tip merkezlerine yatırmaları, ameliyat ve girişimsel işlem yapmalarını yeni koşullara bağlayarak neredeyse imkansız hale getirdi. Bu düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklanamadı. Bu yönetmelik değişikliği muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir.

“7 BİN HEKİMDEN 500’Ü SÖZLEŞME YAPABİLECEK”

Bu düzenlemelere göre 4 bini İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500'ü hastanelerle sözleşme yapabilecektir. Bu durum, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına gelmektedir. Son zamanlarda hekimlerin gerek özel hastanelerde şirket kurarak çalışmaya zorlanmaları ve hak kayıplarına sağlıkta şiddet artışı nedeniyle muayenehanede serbest uğramaları, gerekse kamudaki çalışma koşulları ve çalışmaya yöneldiği bilinmektedir.

“HEKİMLER SAĞLIK SERMAYESİNİN KISKACINA ALINIYOR”

Hekimler, büyük sağlık sermayesinin kıskacına alınmak istenmektedir! Sağlık Bakanlığı'nı; Anayasa ve ilgili yasalara aykırı olan, serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptale çağırıyoruz. Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve uzmanlık dernekleri olarak; bu yönetmelik değişikliğini kabul etmediğimizi, serbest çalışan hekimlerin haklarını korumak amacıyla her türlü yasal girişimde bulunacağımızı ve bu düzenlemeler geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.