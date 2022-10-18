SEDAŞ, Gebze’de yatırım çalışmalarını hızla sürdürüyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesindeki yatırım projelerini hızla tamamlamaya devam ediyor. Bölgede her geçen gün artan nüfus artışına yönelik planlamalar yapılarak geniş kapsamlı altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmaları ile kentin yükselen enerji ihtiyacı hız kesmeden karşılanıyor. İlçe merkezinin köylerin tamamında hayata geçirilen çalışmalar sayesinde müşteri memnuniyeti üst seviyelere taşındı.

Gebze’de 100 km’lik yer altı enerji hattı çekildi

SEDAŞ ekipleri, Gebze’de bir yılda direk, kabin, armatür, şebeke ve trafo postası montajları ile ek tesis çalışmaları gerçekleştirdi. Günün her saati görev başında olan ekipler, bölgenin tümünde 55 km uzunlukta havai hat çekerken yapımı biten yer altı hattın uzunluğu ise 100 km’ye çıktı. Ayrıca 1.309 direk, 2.348 armatür, 5 trafo postası ve 41 mono blok kabinin montajları da kısa sürede tamamlandı. İlçenin her noktasından enerji müsaadesi başvurusunda bulunan 180’e yakın müşteriye ait tesis çalışmaları hızla tamamlanırken resmî kurumlar ve müşterilerden gelen şebeke deplase talepleri de karşılandı.

SEDAŞ’ın Gebze bölgesinde yürüttüğü bakım çalışmaları kapsamında ise 33 km’lik havai şebeke, 5,5 km yer altı şebekesi ve 9 km aydınlatma şebekesi yenilendi. Kullanımdaki armatürler bakıma alınırken tamamı yeni olmak üzere 496 direk ve 336 armatür takıldı. Damga ayar sürelerinin dolduğu tespit edilen 12 binden fazla elektrik sayacı da yenisiyle değiştirilip ölçü devre kontrolleri yapıldı.

SEDAŞ’ın bir sene içinde hızla tamamladığı yatırım, bakım ve saha faaliyetleri sayesinde, Gebze ilçesinde müşteri şikayetleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 azalma gösterirken, müşteri memnuniyet seviyesini artırmaya yönelik faaliyetler sürdürülüyor.