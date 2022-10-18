18 Eki 2022 - 14:11- Spor G: 18 Eki 2022 - 14:12

Aygün ve Yılmazer ailelerinin mutlu günü

Bilişim sektöründe çalışan Hakan Aygün ve Sümeyye Yılmazer’in yaşamını birleştirdiği düğün cemiyetinde nikahı damadın amcası olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün kıydı
Aygün ve Yılmazer ailelerinin mutlu günü mask
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yeğeninin düğün cemiyetine katılarak, nikahını kıydı. Derince’nin önde gelen isimlerinden önceki dönem Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Cevat Aygün ve Hüsniye Aygün’ün oğulları Hakan ile Sultan & Mustafa Yılmazer ailesinin zarif kızları Sümeyye’nin düğün cemiyetlerine kent protokolü ile her iki ailenin dost ve akrabaları yoğun ilgi gösterdi.

DERİNCE’DE OTURACAKLAR

Yelken Düğün Salonu’nda gerçekleşen cemiyette çiftin nikahını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün kıyarken, şahitlikleri Ömer Yılmazer ve Yusuf Sanamer üstlendi. Yeğeninin nikahını kıymaktan dolayı ayrı bir heyecan duyduğunu belirten Başkan Aygün, mutluluklar temennisiyle evlilik cüzdanını gelin hanıma takdim etti. Bilişim sektöründe aynı firma çatısı altında çalışan ve iş arkadaşlıklarını hayat arkadaşlığına taşıyan Hakan Aygün ve Sümeyye Yılmazer, yaşamlarının geride kalan kısmını Derince’de sürdürecek.

18 Eki 2022 - 14:11 - Spor

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