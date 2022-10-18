Aygün ve Yılmazer ailelerinin mutlu günü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yeğeninin düğün cemiyetine katılarak, nikahını kıydı. Derince’nin önde gelen isimlerinden önceki dönem Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Cevat Aygün ve Hüsniye Aygün’ün oğulları Hakan ile Sultan & Mustafa Yılmazer ailesinin zarif kızları Sümeyye’nin düğün cemiyetlerine kent protokolü ile her iki ailenin dost ve akrabaları yoğun ilgi gösterdi.
DERİNCE’DE OTURACAKLAR
Yelken Düğün Salonu’nda gerçekleşen cemiyette çiftin nikahını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün kıyarken, şahitlikleri Ömer Yılmazer ve Yusuf Sanamer üstlendi. Yeğeninin nikahını kıymaktan dolayı ayrı bir heyecan duyduğunu belirten Başkan Aygün, mutluluklar temennisiyle evlilik cüzdanını gelin hanıma takdim etti. Bilişim sektöründe aynı firma çatısı altında çalışan ve iş arkadaşlıklarını hayat arkadaşlığına taşıyan Hakan Aygün ve Sümeyye Yılmazer, yaşamlarının geride kalan kısmını Derince’de sürdürecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.