Panasonic’ten yeni hamle

PT-MZ20 Solid Shine LCD Projektör Serisi, kurumsal toplantılar, müzeye yönelik sürükleyici deneyimler, amfiler ve hibrit toplantılar için ideal olmasıyla öne çıkıyor.Panasonic duyurduğu PT-MZ20 Serisiyle Solid Shine LCD Projektör serisini genişletti. Bu yılın başlarında duyurulan dünyanın en küçük, en hafif ve en sessiz 20.000lm LCD projektörü[1] PT-MZ20K projektörüyle birlikte üç model daha bulunuyor . Bu modeller ise PT-MZ17 (16.500lm), PT-MZ14 (14.000lm) ve PT-MZ11 (11.000lm) olarak sıralanıyor. Seri, Ocak 2023'ten itibaren satışa sunulacak.