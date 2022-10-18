18 Eki 2022 - 14:18- Eğitim G: 18 Eki 2022 - 14:19

Prof. Dr. Demir: Her zaman her soruyu sormakta özgürsünüz

GTÜ 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Programı’nda yılın ilk dersini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir verdi. Demir, “Her zaman her soruyu sorma özgürlüğüne sahipsiniz. Sormak öğrenmenin anahtarıdır” dedi. Daha sonra akademisyenlere farklı kategorilerde ödül takdim edildi
Prof. Dr. Demir: Her zaman her soruyu sormakta özgürsünüz mask
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Gebze Teknik Üniversitesi’nde 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Programı yapıldı.GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni programına, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, belediye başkan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yeni akademik yılın ilk dersini Başkan Prof. Dr. İsmail Demir verdi.

“SORMAK ÖĞRENMENİN ANAHTARIDIR”

Başkan Prof. Dr. İsmail Demir, “İnsanın ihtiyaçları silsilesinde emniyette olmak ve canını korumak en önemli ihtiyaçlardan biridir. Savunma sanayii bu anlamda insanların güvenliğini sağlamak noktasında önem arz ediyor. Genç arkadaşlarımızın önem vermesi gereken şey elimizden gelenin en iyisini yapmak olmalıdır. Her zaman her soruyu sorma özgürlüğüne sahipsiniz. Sormak öğrenmenin anahtarıdır” dedi.

“GTÜ, DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN”

Ardından Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Gün geçtikçe hem yüksek lisansta hem de lisansta GTÜ tanınırlığını Türkiye'de ve dünyada arttırmaktadır. 150'den fazla laboratuvarımızda öğrencilerimizi yüksek teknoloji ile buluşturuyor,derinlemesine Ar-Ge yapıyoruz. GTÜ’nündünyadaki en iyi üniversitelerden hiçbir farkı yok. Türkiye sanayisinde de çok ciddi gelişmeler var. Sizlerden ricam ülkemize katma değeri yüksek hizmetler yapalım” dedi.

AKADEMİSYENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Ödül Değerlendirme Kurulu tarafından Akademik Ödül Esasları Yönergesi çerçevesinde Bilim, Yılın Eğitimcisi, Araştırma Teşvik, Yılın Doktora Tezi ve Yılın Yüksek Lisans Tezi ödülü kategorilerinde akademisyenlere ödülleri verildi.

GTÜ AKADEMİK ÖDÜLLERİ

·         Bilim Ödülü

Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ

·         Yılın Eğitimcisi

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA

·         Araştırma Teşvik Ödülleri

Mimarlık- Doç. Dr. Muhammed Ziya PAKÖZ

İşletme/Yönetim Bilim Sistemleri-Doç. Dr. Farıd HUSEYNOV

Mühendislik-Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem BALÇIK

·         Yılın Doktora Tezi

Mühendislik-Dr. Arş. Gör. Hasan TONBUL

(Tez danışmanı Prof. Dr. Sayın Taşkın KAVZOĞLU)

İşletme-Dr. İlhan ÇAM

(Tez danışmanı Prof. Dr. Sayın Gökhan ÖZER)

Temel Bilimler-Dr. Mehmet ARAS

(Tez danışmanı Prof. Dr. Sayın Çetin KILIÇ)

·         Yüksek Lisans Tezi

Elektronik Mühendisliği-Aslıhan AKTEPE

(Tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arda ÜLKÜ)

                        Mimarlık- Selda TOKLU

(Tez Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Seher GÜZEKÇOBAN)

# Dilovası, genç, türkiye, jandarma

18 Eki 2022 - 14:18 - Eğitim

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