Acay: AK kadrolar seçimden seçime milleti hatırlamaz

AKP Darıca İlçe Teşkilatı’nın 54.Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı önceki gün yoğun bir katılım ile gerçekleşti.Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde Darıca İlçe BaşkanıUfuk Acay ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen Danışma Meclisi’ne AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri İlyas Şeker ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, önceki dönem İl Başkanı Mahmut Civelek, önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, ilçe başkanları, çok sayıda ana kademe, kadın ve gençlik il ve ilçe yöneticisi, mahalle başkanları ile partililer katıldı.

MADEN ŞEHİTLERİ İÇİN KUR’AN OKUNDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bartın Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 maden şehidimiz için Kur’an-ı Kerim okundu.Daha sonra müzik ve alkışınyer almadığı, sloganların atılmadığı Danışma Meclisi’nde divan heyeti seçimi yapıldı.

ACAY: 30 BİN ÜYEMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ

İlçe Başkanı Ufuk Acay, “Bizler 20 yıllık siyasi hareketiz ve bu siyasi hareketin bugün geldiğimiz noktada Darıca teşkilatlarını böylesine canlı görmek bizleri 2023 için heyecanlandırıyor. AK kadrolar olarak seçimden seçime milleti hatırlayan kadrolar değiliz. Bugünlerde Darıca’da bulunan 30 bin üyemizi kasımın sonuna kadar ziyaret edeceğiz” dedi.

ELLİBEŞ: BUNU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Bu acılar ortak acılarımızdır. Devletimiz tüm unsurlarını orada, bu acıyı yaşayanların yanında olmak için seferber etti. Yurt dışından bile taziye mesajlarının geldiği bir ortamda ana muhalefet lideri çıkıp ‘hesap sormaya geliyorum’ diyorsa, acıyı paylaşmadan buradan siyaset devşirmeyi planlıyorsa bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil”şeklinde konuştu.