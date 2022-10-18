18 Eki 2022 - 14:19- Gündem G: 18 Eki 2022 - 14:21

ZEM Raf Sistemleri’nden sokak hayvanlarına kulübe desteği

Gebze’de bulunan ‘ZEM Raf Sistemleri’ tarafından sokak hayvanlarına, tamamı atık malzemelerden yapılan kulübe desteği verildi. Kulübeleri Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek ve Başkan Yardımcısı Filiz Yılmaz teslim aldı
ZEM Raf Sistemleri’nden sokak hayvanlarına kulübe desteği mask

Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği (KOCAELİDER41) Başkanı Selma Pilatin Pek ve Başkan Yardımcısı Filiz Yılmaz tarafından ZEM Raf Sistemlerince tamamı atık malzemelerden yapılan 3 adet kulübe teslim alındı. Kulübeler, şirket görevlileri ile birlikte Gebze Kirazpınar bölgesinde sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara konuldu.

“MÜDÜR SARI’YA HEDİYESİ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, “Gebze, Kirazpınar’da hayvanseverlerin besleme alanındaki canlara, gelecek olan hava şartlarını düşünerek ZEM Raf Sistemleri sponsorluğunda canlar, içinde rahat ve huzurlu kalsınlar diye kulübeler koyduk.Ayrıca Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Zahid Sarı tarafından canlara hediye olarak gönderilen 1 paket kuru mama, 5 adet yaş mama ve mama kapları için sonsuz teşekkürler” dedi.

KULÜBE VE MAMA DESTEĞİ SÜRECEK

Hayvanların yaşam hakkına dair sorumluluklarının olduğuna inandıklarını ve gelecek kuşaklara bu değeri miras bırakmak istediklerini belirten ve sokak hayvanlarının yaşamlarına faydalı bir şekilde dokunarak daha fazla sahip çıkılabileceğimizi ifade eden Pek;havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarının durumlarını daha yakından takip ederek, önümüzdeki süreçte yine farklı yerlerde farklı projelerle sokak hayvanlarına kulübe ve mama desteği sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

# Atık

18 Eki 2022 - 14:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.144.082 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez Ağrılılarda Kaplan Güven tazeledi mask
Körfez Ağrılılarda Kaplan Güven tazeledi
İHH Karamürsel’den yetimler için kermes mask
İHH Karamürsel’den yetimler için kermes
ZEM Raf Sistemleri’nden sokak hayvanlarına kulübe desteği mask
ZEM Raf Sistemleri’nden sokak hayvanlarına kulübe desteği
SEDAŞ, Gebze’de yatırım çalışmalarını hızla sürdürüyor mask
SEDAŞ, Gebze’de yatırım çalışmalarını hızla sürdürüyor
İzmit Belediyesi ekipleri ‘Gülümseyen İzmit’ için çalışmalarını sürdürüyor mask
İzmit Belediyesi ekipleri ‘Gülümseyen İzmit’ için çalışmalarını sürdürüyor
Bilboard baskı ve montaj (asılması ve sökülmesi) hizmeti alınacak mask
Bilboard baskı ve montaj (asılması ve sökülmesi) hizmeti alınacak
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL