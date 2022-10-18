ZEM Raf Sistemleri’nden sokak hayvanlarına kulübe desteği

Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği (KOCAELİDER41) Başkanı Selma Pilatin Pek ve Başkan Yardımcısı Filiz Yılmaz tarafından ZEM Raf Sistemlerince tamamı atık malzemelerden yapılan 3 adet kulübe teslim alındı. Kulübeler, şirket görevlileri ile birlikte Gebze Kirazpınar bölgesinde sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara konuldu.
“MÜDÜR SARI’YA HEDİYESİ İÇİN TEŞEKKÜRLER”
Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, “Gebze, Kirazpınar’da hayvanseverlerin besleme alanındaki canlara, gelecek olan hava şartlarını düşünerek ZEM Raf Sistemleri sponsorluğunda canlar, içinde rahat ve huzurlu kalsınlar diye kulübeler koyduk.Ayrıca Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Zahid Sarı tarafından canlara hediye olarak gönderilen 1 paket kuru mama, 5 adet yaş mama ve mama kapları için sonsuz teşekkürler” dedi.
KULÜBE VE MAMA DESTEĞİ SÜRECEK
Hayvanların yaşam hakkına dair sorumluluklarının olduğuna inandıklarını ve gelecek kuşaklara bu değeri miras bırakmak istediklerini belirten ve sokak hayvanlarının yaşamlarına faydalı bir şekilde dokunarak daha fazla sahip çıkılabileceğimizi ifade eden Pek;havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarının durumlarını daha yakından takip ederek, önümüzdeki süreçte yine farklı yerlerde farklı projelerle sokak hayvanlarına kulübe ve mama desteği sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.